Lindsey Pelas, a korábbi UFC-ringlány és Playboy-modell elismerte, hogy saját melleinek mérete teljesen megdöbbentette, amikor egy humorista róla beszélt. A 35 éves, Louisianából származó szépség hatalmas követőtáborra tett szert a közösségi médiában, mióta 2013-ban megkezdte modellkarrierjét. Pelast olyan lapok fotózták, mint a Sports Illustrated, a GQ és az Esquire, sőt, 2014-ben elnyerte a Playboy „Cyber Girl of the Month” címét is.

Lindsey Pelast meglepték a saját mellei Fotó: GREG DOHERTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lindsey Pelast meglepték a saját mellei

Az amerikai lány gyakran visel apró bikiniket és egyéb olyan ruhákat, amelyek kiemelik az idomait, és a figyelem a dús melleire irányul - írja a Daily Star. Azt viszont bevallotta, saját magát is sokkolta, amikor egy humorista a mellein élcelődött, majd szembesült a saját látványával.

„Megnéztem egy kabaré-előadást… Nem is tudtam, milyen nagyok a melleim…” - írta a Twitteren Pelas.

Rajongói hitetlenkedve válaszoltak neki: „Most már tudod…”

Egy másik hozzászóló pedig ezt fűzte hozzá: „Lehet, hogy ez az egyetlen alkalom, amikor valamiben megelőztelek. Egy éve jöttem rá erre.”

Az influencer korábban azt állította, hogy soha nem vetné alá magát mellkisebbítésnek, annak ellenére, hogy állandó hátfájástól szenved. Pelas a modellkarrierje előtt 18 évesen a louisianai Hooters étteremben dolgozott, majd a Louisiana Állami Egyetemen szerzett történelem szakos alapdiplomát.