Bruno Fernandes számára remekül sikerült a 2025/2026-os szezon, a portugál válogatott középpályása begyűjtötte az összes egyéni elismerést. A Manchester United sztárját az angol futballújságírók szövetsége májusban az év játékosának választotta, majd Fernandes a Premier League hivatalos EA Sports Player of the Season díját is megkapta. A 31 éves klasszisnak augusztus végén a játékosok szakszervezete, a PFA is odaítélte az év legjobbjának járó díjat, a rangos elismerést a Manchesteri Operaházban adták át. A gálán számos futballista és edző jelent meg, a Liverpool egykori csatárának csodaszép lánya, Gemma Owen is feltűnt.

A Liverpool-legenda lánya, Gemma Owen is feltűnt a díjátadón

Fotó: instagram.com/gemowen_1/

Bruno Fernandes az év játékosa Angliában

A Manchester United legjobbja 21 gólpasszt osztott ki az előző idényben, ezzel pedig rekordot döntött a Premier League-ben. Fernandes többek között Declan Rice-t és Erling Haalandot megelőzve végzett az élen, a trófeát a Vörös Ördögök korábbi spanyol válogatott játékosa, Juan Mata adta át a portugál középpályásnak.

A gálára a feleségével érkező Fernandes Wayne Rooney 2010-es győzelme óta az első Manchester United-játékos lett, aki megkapta a díjat.

The first Manchester United winner since Wayne Rooney in 2010 ❤️ pic.twitter.com/ipRnCD2ANT — PFA (@PFA) August 25, 2026

A Liverpool-legenda lánya ellopta a show-t

Nemcsak futballisták, hanem celebek is feltűntek a Manchesteri Operaházban rendezett rangos eseményen. Köztük volt Michael Owen szemrevaló lánya, Gemma Owen is. Az Instagramon már 1,6 milliós követőtáborral rendelkező szépség díjlovaglóként vált ismertté, de szerepelt a Love Island című brit valóságshow-ban is. A 23 éves bombázó manapság influenszerként tevékenykedik, továbbra is él-hal a lovassportokért, és az ehhez hasonló nívós gálákon is előszeretettel teszi tiszteletét.

Gemma Owen bringing the love (minus the island) to the PFA Awards red carpet ❤️ #pfaawards pic.twitter.com/t04BSMNDx7 — PFA (@PFA) August 25, 2026

Gemma Owen feltűnő jelenség volt a vörös szőnyegen, a kamerák előtt boldogan pózolt a fotósok nagy örömére. A csinos influenszer a közösségi médiában is aktív, rajongótáborát gyakran lepi meg szexi képekkel.