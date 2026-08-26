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A Manchester United sztárját, Bruno Fernandest választották a játékosok az év labdarúgójának Angliában. A portugál klasszis a fényűző Manchesteri Operaházban vette át a rangos díjat, a gálán a Liverpool legendás játékosának, Michael Owennek a csodaszép lánya is feltűnt.

Bruno Fernandes számára remekül sikerült a 2025/2026-os szezon, a portugál válogatott középpályása begyűjtötte az összes egyéni elismerést. A Manchester United sztárját az angol futballújságírók szövetsége májusban az év játékosának választotta, majd Fernandes a Premier League hivatalos EA Sports Player of the Season díját is megkapta. A 31 éves klasszisnak augusztus végén a játékosok szakszervezete, a PFA is odaítélte az év legjobbjának járó díjat, a rangos elismerést a Manchesteri Operaházban adták át. A gálán számos futballista és edző jelent meg, a Liverpool egykori csatárának csodaszép lánya, Gemma Owen is feltűnt.

A Liverpool-legenda lánya, Gemma Owen is feltűnt a díjátadón
A Liverpool-legenda lánya, Gemma Owen is feltűnt a díjátadón
Fotó: instagram.com/gemowen_1/

Bruno Fernandes az év játékosa Angliában

A Manchester United legjobbja 21 gólpasszt osztott ki az előző idényben, ezzel pedig rekordot döntött a Premier League-ben. Fernandes többek között Declan Rice-t és Erling Haalandot megelőzve végzett az élen, a trófeát a Vörös Ördögök korábbi spanyol válogatott játékosa, Juan Mata adta át a portugál középpályásnak. 

A gálára a feleségével érkező Fernandes Wayne Rooney 2010-es győzelme óta az első Manchester United-játékos lett, aki megkapta a díjat.

A Liverpool-legenda lánya ellopta a show-t

Nemcsak futballisták, hanem celebek is feltűntek a Manchesteri Operaházban rendezett rangos eseményen. Köztük volt Michael Owen szemrevaló lánya, Gemma Owen is. Az Instagramon már 1,6 milliós követőtáborral rendelkező szépség díjlovaglóként vált ismertté, de szerepelt a Love Island című brit valóságshow-ban is. A 23 éves bombázó manapság influenszerként tevékenykedik, továbbra is él-hal a lovassportokért, és az ehhez hasonló nívós gálákon is előszeretettel teszi tiszteletét.

Gemma Owen feltűnő jelenség volt a vörös szőnyegen, a kamerák előtt boldogan pózolt a fotósok nagy örömére. A csinos influenszer a közösségi médiában is aktív, rajongótáborát gyakran lepi meg szexi képekkel.

Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
Gemma Owen, labdarúgás
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Gemma Owen több mint 23 ezren követik az Instagramon, a fotóit elnézve ez nem is csoda

 

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