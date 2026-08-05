A 69 éves olimpiai bajnok idősebb fia, ifjabb Növényi Norbert árulta el, hogy az édesapja kórházba került. A családfő mindenkit megnyugtatott, hogy semmi komoly nem történt – de azért nem is a véletlen műve Növényi Norbert betegsége.

Növényi Norbert betegségének részleteit is elárulta

Fotó: Bencsik Ádám / hot! magazin/archív

Növényi Norbert nemrég kórházba került, miután rosszul lett.

Kiderült, hogy két gyógyszer együttes hatása okozott rosszullétet.

A 69 éves olimpiai bajnok szerint az évekig tartó stressz az egészségére is rányomta a bélyegét.

Családjával sok megpróbáltatáson mentek keresztül: több mint tíz év alatt hét albérletben éltek.

Növényi ma már a versírásban talál örömet, közel 800 költeménye van.

Ezért alakult ki Növényi Norbert betegsége

„A fiam kirakott egy bejegyzést a közösségi oldalára, ezért rengetegen kezdtek aggódni és hívogatni. Az történt, hogy a magas vérnyomásomra gyógyszert szedek, de a sógorom adott egy másik készítményt, amit neki írt fel az orvosa, és azt mondta, nagyon jó. Bevettem a vérnyomáscsökkentőmmel együtt, de a két gyógyszer ellentétes hatást váltott ki: egyszerűen összeestem. A család mentőt hívott, de szerencsére a kórházban már minden eredményem rendben volt” – kezdte Növényi Norbert a hot!-nak.

„A rengeteg stressz fizikailag is tönkretett”

A korábbi élsportoló azt mondja, hogy a magas vérnyomása, valamint egyéb egészségi panaszai is évekre nyúlnak vissza, miután úgy érzi, hogy súlyosan meghurcolták az évekig húzódó büntetőügyében.

„Évekig nem kaptam munkát, mindenhol elutasítottak. Elveszítettem az otthonomat, albérletről albérletre kellett költöznünk a családommal. Tizenkét évig az olimpiai járadékomat is megvonták, azzal az indokkal, hogy érdemtelen vagyok rá. Ez a rengeteg stressz és az, ahogy meghurcoltak, fizikailag is tönkretett. Magas vérnyomásom lett, tikkelni kezdtem. Elég csak beszélnem róla, máris előjön a feszültség.”

„Tíz év alatt hét albérletben laktunk”

Növényi Norbert fiát, Nándit viselhette meg legjobban ez az időszak, hiszen kiskorában rengeteget költöztek. Az édesapa még ma is nehezen tekint vissza ezekre az időkre, amelyekben a párja, Krisztina volt az egyetlen támasza.