Pásztor Noémi a mostani szezonra tért vissza a Mosonmagyaróvári KC együtteséhez, a szurkolóknak azonban egy ideig várniuk kell arra, hogy ismét pályán láthassák. A 27 éves válogatott kézilabdázó ugyanis örömhírt jelentett be: férjével első gyermeküket várják. A beálló közösségi oldalán személyes sorokkal tudatta a hírt követőivel, felidézve, hogy eddigi életében rengeteg döntést és áldozatot hozott azért, hogy minél többet érjen el szeretett sportágában. Most viszont a kézilabda egy időre háttérbe kerül, Pásztor életében ugyanis egy új, minden korábbinál különlegesebb időszak veszi kezdetét.

Anya öröm elé néz Pásztor Noémi Fotó: AFP

Pásztor Noémi: Hamarosan hárman leszünk!

Mióta az eszemet tudom, mindent a kézilabdának szenteltem. Minden döntésemet, minden áldozatot és minden egyes lépést azért hoztam, hogy egyre feljebb jussak, hogy fejlődjek, és hogy minél boldogabb lehessek. Most egy időre nem fogtok látni a pályán, de ennek a lehető legszebb oka van. Az élet megajándékozott minket a legnagyobb boldogsággal, amit csak kívánhattunk. Hamarosan hárman leszünk!

– írta Pásztor Noémi a férjével közös fotóhoz.

Pásztor Noémi pályafutása során több magyar és külföldi klubban is megfordult: korábban a Budaörs, a Ferencváros, a román CSM Bucuresti, valamint a Szombathelyi KKA együttesét is erősítette. A junior-világbajnok beálló 2019-ben mutatkozott be a magyar felnőttválogatottban, amelynek színeiben azóta 53 mérkőzésen lépett pályára és 39 gólt szerzett. Karrierje egyik legnagyobb sikerét 2024-ben érte el a nemzeti csapattal, amikor a magyar női kézilabda válogatott bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon. A 27 éves kézilabdázó ezt követően is a válogatott meghatározó keretéhez tartozott, klubszinten pedig a mostani idényre tért vissza Mosonmagyaróvárra.