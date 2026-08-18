Cristiano Ronaldo pályafutását hatalmas mérkőzések, trófeák és rekordok kísérték végig, élete egyik legfontosabb eseményéhez azonban ezúttal nem volt szüksége telt házas stadionra vagy több ezer vendégre. A portugál klasszis és szerelme, Georgina Rodríguez a nyilvánosságtól távol, saját otthonukban kötötte össze az életét, ráadásul olyan helyszínt választottak, amely különleges jelentőséggel bír számukra. A meghitt készülődés közben Ronaldo azt is megmutatta, hogy még a legromantikusabb pillanatokat sem feltétlenül veszi véresen komolyan.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én hivatalos is összeházasodtak Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Tíz év után jött el a nagy nap

Cristiano Ronaldo életében aligha akad még egy szám, amely annyira összeforrt volna a nevével, mint a hetes. A portugál világsztár és Georgina Rodríguez öt nappal az esküvőjük előtt új, cascaisi nyári otthonukból meséltek a közelgő nagy napról, és mint kiderült, a legendás szám ezúttal is felbukkant az életükben. A házat júliusban, vagyis az év hetedik hónapjában vehették birtokba, ráadásul az építkezés – szinte már sorsszerű módon – pontosan hét évig tartott.

Tökéletes. Minden hetes szám egy jel

– fogalmazott Georgina a Vouge Magazinnek adott interjújában.

A szerelmesek azonban végül nem Ronaldo szerencseszámához igazították az esküvő dátumát. Egy ennél is személyesebb napot választottak: augusztus 11-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, napra pontosan tíz évvel azután, hogy egy madridi Gucci üzletben először keresztezték egymást az útjaik.

A nagy napot közben szinte példátlan titkolózás övezte. Az esküvő előtti hetekben egymást érték a találgatások, hol az időpontot, hol a helyszínt vélték tudni, miközben egyre vadabb hírek jelentek meg a vendéglistáról is. A pletykák már igazi sztárparádét vizionáltak, Rihannától egészen Lionel Messiig röpködtek a nevek.

Ronaldo és Georgina végül alaposan rácáfoltak mindenkire: a csillogó sztáresküvő helyett valami sokkal személyesebbet választottak.

A saját nappalijukban házasodtak össze

A közösségi médiában több mint 750 millió követővel rendelkező sztárpár akár világraszóló lagzit is rendezhetett volna, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez azonban a fényűzés helyett a meghittséget választotta. Saját portugáliai otthonuk nappalijában, szűk családi körben mondták ki a boldogító igent.

Amikor kislány voltam, a legnagyobb kastélyról, a leghosszabb ruháról és egy gyémántokkal teli koronáról álmodtam. Most viszont valami meghittet szerettem volna a párommal és a gyerekeinkkel, otthon

– árulta el Georgina.