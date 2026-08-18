Cristiano Ronaldo pályafutását hatalmas mérkőzések, trófeák és rekordok kísérték végig, élete egyik legfontosabb eseményéhez azonban ezúttal nem volt szüksége telt házas stadionra vagy több ezer vendégre. A portugál klasszis és szerelme, Georgina Rodríguez a nyilvánosságtól távol, saját otthonukban kötötte össze az életét, ráadásul olyan helyszínt választottak, amely különleges jelentőséggel bír számukra. A meghitt készülődés közben Ronaldo azt is megmutatta, hogy még a legromantikusabb pillanatokat sem feltétlenül veszi véresen komolyan.
Tíz év után jött el a nagy nap
Cristiano Ronaldo életében aligha akad még egy szám, amely annyira összeforrt volna a nevével, mint a hetes. A portugál világsztár és Georgina Rodríguez öt nappal az esküvőjük előtt új, cascaisi nyári otthonukból meséltek a közelgő nagy napról, és mint kiderült, a legendás szám ezúttal is felbukkant az életükben. A házat júliusban, vagyis az év hetedik hónapjában vehették birtokba, ráadásul az építkezés – szinte már sorsszerű módon – pontosan hét évig tartott.
Tökéletes. Minden hetes szám egy jel
– fogalmazott Georgina a Vouge Magazinnek adott interjújában.
A szerelmesek azonban végül nem Ronaldo szerencseszámához igazították az esküvő dátumát. Egy ennél is személyesebb napot választottak: augusztus 11-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, napra pontosan tíz évvel azután, hogy egy madridi Gucci üzletben először keresztezték egymást az útjaik.
A nagy napot közben szinte példátlan titkolózás övezte. Az esküvő előtti hetekben egymást érték a találgatások, hol az időpontot, hol a helyszínt vélték tudni, miközben egyre vadabb hírek jelentek meg a vendéglistáról is. A pletykák már igazi sztárparádét vizionáltak, Rihannától egészen Lionel Messiig röpködtek a nevek.
Ronaldo és Georgina végül alaposan rácáfoltak mindenkire: a csillogó sztáresküvő helyett valami sokkal személyesebbet választottak.
A saját nappalijukban házasodtak össze
A közösségi médiában több mint 750 millió követővel rendelkező sztárpár akár világraszóló lagzit is rendezhetett volna, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez azonban a fényűzés helyett a meghittséget választotta. Saját portugáliai otthonuk nappalijában, szűk családi körben mondták ki a boldogító igent.
Amikor kislány voltam, a legnagyobb kastélyról, a leghosszabb ruháról és egy gyémántokkal teli koronáról álmodtam. Most viszont valami meghittet szerettem volna a párommal és a gyerekeinkkel, otthon
– árulta el Georgina.
A modell szerint ma már szinte minden luxus elérhető számukra, éppen ezért a nyugalom és a családdal töltött intim pillanatok váltak igazán értékessé.
Ronaldo egy mondattal viccelte el a romantikus pillanatot
A helyszínválasztás mögött megható történet húzódott meg: Georgina azért ragaszkodott a nappalihoz, mert ott zajlanak a család mindennapjai, és azt szeretné, ha évtizedek múlva gyermekeik is emlékeznének arra, hol házasodtak össze a szüleik.
"Harminc év múlva azt szeretném, ha a gyerekek arra gondolnának: ennél az asztalnál mondták ki egymásnak a szüleink az esküvői fogadalmukat"
– mondta Georgina.
Ronaldo azonban gyorsan elviccelte a romantikus pillanatot.
Valószínűleg addigra már nem ugyanez az asztal lesz itt. Lehet, hogy lecseréljük a berendezést
Georgina rosszalló pillantással reagált, ami nem meglepő: annyira ragaszkodik az emlékekhez, hogy még Ronaldo 15 éves madridi futópadját is megtartotta, pedig annak használata ma már a térdüket is megviseli.
Egy véletlen találkozásból lett szerelem
Ronaldo és Georgina története 2016 augusztusában kezdődött egy madridi Gucci üzletben. A 22 éves Georginának aznap eredetileg dolgoznia sem kellett volna, csak egy kollégáját helyettesítette, amikor a portugál sztár fia társaságában besétált az üzletbe.
Háttal álltam neki, aztán megfordultam és megláttam. Találkozott a tekintetünk
– emlékezett vissza Ronaldo, aki szerint Georgina azóta is élete szerelme.
A Gucci ezért az esküvőn is fontos szerepet kapott: Georgina fehér selyem kosztümöt, Ronaldo pedig egyedi készítésű, világos bézs öltönyt viselt. A pár számára az is fontos volt, hogy gyermekeik ne egyszerű vendégek, hanem a nagy nap főszereplői legyenek. A ceremónia után a friss házasok a fatimai kegyhelyre utaztak, ahol külön áldást kaptak. Nászútra viszont már nem maradt idő: másnap vissza kellett térniük Rijádba. Ronaldo ezen is elviccelődött:
"Minden nap nászút."
A portugál klasszis a jövőjéről is beszélt. A futball után több időt töltene családjával, utazna és egyik új szenvedélyének, a padelnek is hódolna. A család további bővítését sem zárták ki.
Soha ne mondd, hogy soha
Georgina szerint egy újabb baba jelenleg "korai" lenne náluk, néhány év múlva azonban elképzelhetőnek tartja az újabb gyermekvállalást.
A modell az esküvő után úgy fogalmazott, a nagy nap pontosan olyan lett, amilyennek megálmodta: meghitt, szeretettel teli és mindenekelőtt családias. Ronaldo pedig egy mondattal foglalta össze az egészet:
Különleges nap lesz, hétköznapi módon megélve.