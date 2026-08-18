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Tíz év szerelem után egy meghitt, családias ceremónián jött el a pillanat, amelyre régóta vártak a rajongók. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez a portugáliai otthonukban mondták ki a boldogító igent, az esküvő előtt pedig őszintén meséltek kapcsolatukról, közös életükről és jövőjükről – a romantikus pillanatok mellett pedig a portugál világsztár egy rá jellemző poénnal is megnevettette párját.

Cristiano Ronaldo pályafutását hatalmas mérkőzések, trófeák és rekordok kísérték végig, élete egyik legfontosabb eseményéhez azonban ezúttal nem volt szüksége telt házas stadionra vagy több ezer vendégre. A portugál klasszis és szerelme, Georgina Rodríguez a nyilvánosságtól távol, saját otthonukban kötötte össze az életét, ráadásul olyan helyszínt választottak, amely különleges jelentőséggel bír számukra. A meghitt készülődés közben Ronaldo azt is megmutatta, hogy még a legromantikusabb pillanatokat sem feltétlenül veszi véresen komolyan.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én hivatalos is összeházasodtak
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 11-én hivatalos is összeházasodtak Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Tíz év után jött el a nagy nap

Cristiano Ronaldo életében aligha akad még egy szám, amely annyira összeforrt volna a nevével, mint a hetes. A portugál világsztár és Georgina Rodríguez öt nappal az esküvőjük előtt új, cascaisi nyári otthonukból meséltek a közelgő nagy napról, és mint kiderült, a legendás szám ezúttal is felbukkant az életükben. A házat júliusban, vagyis az év hetedik hónapjában vehették birtokba, ráadásul az építkezés – szinte már sorsszerű módon – pontosan hét évig tartott.

Tökéletes. Minden hetes szám egy jel

 – fogalmazott Georgina a Vouge Magazinnek adott interjújában

A szerelmesek azonban végül nem Ronaldo szerencseszámához igazították az esküvő dátumát. Egy ennél is személyesebb napot választottak: augusztus 11-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, napra pontosan tíz évvel azután, hogy egy madridi Gucci üzletben először keresztezték egymást az útjaik.

A nagy napot közben szinte példátlan titkolózás övezte. Az esküvő előtti hetekben egymást érték a találgatások, hol az időpontot, hol a helyszínt vélték tudni, miközben egyre vadabb hírek jelentek meg a vendéglistáról is. A pletykák már igazi sztárparádét vizionáltak, Rihannától egészen Lionel Messiig röpködtek a nevek.

Ronaldo és Georgina végül alaposan rácáfoltak mindenkire: a csillogó sztáresküvő helyett valami sokkal személyesebbet választottak.

A saját nappalijukban házasodtak össze

A közösségi médiában több mint 750 millió követővel rendelkező sztárpár akár világraszóló lagzit is rendezhetett volna, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez azonban a fényűzés helyett a meghittséget választotta. Saját portugáliai otthonuk nappalijában, szűk családi körben mondták ki a boldogító igent.

Amikor kislány voltam, a legnagyobb kastélyról, a leghosszabb ruháról és egy gyémántokkal teli koronáról álmodtam. Most viszont valami meghittet szerettem volna a párommal és a gyerekeinkkel, otthon 

– árulta el Georgina.

A modell szerint ma már szinte minden luxus elérhető számukra, éppen ezért a nyugalom és a családdal töltött intim pillanatok váltak igazán értékessé.

Ronaldo egy mondattal viccelte el a romantikus pillanatot

A helyszínválasztás mögött megható történet húzódott meg: Georgina azért ragaszkodott a nappalihoz, mert ott zajlanak a család mindennapjai, és azt szeretné, ha évtizedek múlva gyermekeik is emlékeznének arra, hol házasodtak össze a szüleik.

"Harminc év múlva azt szeretném, ha a gyerekek arra gondolnának: ennél az asztalnál mondták ki egymásnak a szüleink az esküvői fogadalmukat"

– mondta Georgina.

Ronaldo azonban gyorsan elviccelte a romantikus pillanatot.

Valószínűleg addigra már nem ugyanez az asztal lesz itt. Lehet, hogy lecseréljük a berendezést

Georgina rosszalló pillantással reagált, ami nem meglepő: annyira ragaszkodik az emlékekhez, hogy még Ronaldo 15 éves madridi futópadját is megtartotta, pedig annak használata ma már a térdüket is megviseli.

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Egy véletlen találkozásból lett szerelem

Ronaldo és Georgina története 2016 augusztusában kezdődött egy madridi Gucci üzletben. A 22 éves Georginának aznap eredetileg dolgoznia sem kellett volna, csak egy kollégáját helyettesítette, amikor a portugál sztár fia társaságában besétált az üzletbe.

Háttal álltam neki, aztán megfordultam és megláttam. Találkozott a tekintetünk

– emlékezett vissza Ronaldo, aki szerint Georgina azóta is élete szerelme.

A Gucci ezért az esküvőn is fontos szerepet kapott: Georgina fehér selyem kosztümöt, Ronaldo pedig egyedi készítésű, világos bézs öltönyt viselt. A pár számára az is fontos volt, hogy gyermekeik ne egyszerű vendégek, hanem a nagy nap főszereplői legyenek. A ceremónia után a friss házasok a fatimai kegyhelyre utaztak, ahol külön áldást kaptak. Nászútra viszont már nem maradt idő: másnap vissza kellett térniük Rijádba. Ronaldo ezen is elviccelődött:

"Minden nap nászút."

A portugál klasszis a jövőjéről is beszélt. A futball után több időt töltene családjával, utazna és egyik új szenvedélyének, a padelnek is hódolna. A család további bővítését sem zárták ki.

Soha ne mondd, hogy soha

Georgina szerint egy újabb baba jelenleg "korai" lenne náluk, néhány év múlva azonban elképzelhetőnek tartja az újabb gyermekvállalást.

A modell az esküvő után úgy fogalmazott, a nagy nap pontosan olyan lett, amilyennek megálmodta: meghitt, szeretettel teli és mindenekelőtt családias. Ronaldo pedig egy mondattal foglalta össze az egészet:

Különleges nap lesz, hétköznapi módon megélve.

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