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Több ezren gyűltek össze szombat este a Palicsi-tó partján, ahol Rúzsa Magdi adott koncertet a Szent István-napi rendezvénysorozat keretében. A fellépésre Vajdaság számos településéről és külföldről is érkeztek rajongók.

A Szent István-napi rendezvénysorozat egyik kiemelt programjaként adott nagykoncertet Rúzsa Magdi szombat este a Palicsi-tó melletti Nagyparkban. A vajdasági származású, Kossuth-díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a látogatók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze. 

Rúzsa Magdi a Palicsi-tó melletti Nagyparkban lépett színpadra20260724 DebrecenRúzsa Magdolna , CAMPUSFotó: Kalocsai Richard KRDHajdú-Bihari Napló
Rúzsa Magdi a Palicsi-tó melletti Nagyparkban lépett színpadra
Fotó: Kalocsai Richard

Rúzsa Magdi koncertjére több ezren érkeztek Palicsra

A közönség Vajdaság számos településéről érkezett Palicsra. A doroszlói Gellér Magdolna a Pannon RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy régóta kedveli az énekesnő dalait, koncertjén azonban korábban még nem járt.

Zentáról fiatal rajongók is érkeztek, akik arról beszéltek, hogy Rúzsa Magdi dalai gyermekkoruk óta végig kísérik őket. Tesic Mária szerint az énekesnő zenéje meghatározó része volt a gyerekkoruknak, ezért nem volt kérdés számukra, hogy részt vesznek a palicsi fellépésen.

A rendezvényre nemcsak Vajdaságból érkeztek látogatók. Ausztriából is voltak olyanok, akik kifejezetten a koncert miatt tértek haza. Krekus János és Edit elmondta, hogy másnap már indultak vissza Ausztriába, de a fellépés miatt érdemesnek tartották az utazást.

Rúzsa Magdi a régebbi, jól ismert közönségkedvencek mellett újabb dalokat is előadott. A palicsi Nagyparkban összegyűlt több ezres közönség az énekesnővel együtt énekelte legismertebb slágereit.

 

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