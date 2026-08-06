Örömhírt jelentett be David Schumacher és magyar felesége, Keszthelyi Vivien: hamarosan megszületik első közös gyermekük. Michael Schumacher hétszeres Forma–1-es világbajnok unokaöccse és párja egy mesébe illő fotóval tudatta a nyilvánossággal, hogy kisbabát várnak. A fiatal házasok életében az esküvőjük után most újabb különleges és meghatározó fejezet kezdődik.
Első gyerekét várja David Schumacher és Keszthelyi Vivien
David Schumacher és Keszthelyi Vivien egy igazán romantikus fotóval tudatták követőikkel, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek. A közösségi médiában közzétett felvételen a fiatal pár egy tükörben látható, amint egymást átölelve állnak a lenyűgöző hegyvidéki táj előtt. A kép néhány apró, ám annál beszédesebb részlete egyértelművé teszi, milyen különleges hírt szerettek volna megosztani.
A tükörre rózsaszín betűkkel a „Baby”, vagyis „kisbaba” szót írták, előtte pedig egy plüssmackót és egy pár apró gyerekcipőt helyeztek el. A meghitt bejelentéshez néhány személyes sort is fűztek, amelyben arról írtak, hogy szerelmük története hamarosan egy új családtag érkezésével folytatódik.
David Schumacher neve jól ismert az autósport világában: édesapja az egykori Forma–1-es versenyző, Ralf Schumacher, nagybátyja pedig a hétszeres világbajnok Michael Schumacher. Keszthelyi Vivien szintén autóversenyzőként vált ismertté, így a motorsport iránti közös szenvedélyük már kapcsolatuk kezdetétől fontos szerepet játszott az életükben. Nyolc évvel ezelőtt, még egészen fiatalon találtak egymásra. Magánéletüket mindvégig igyekeztek távol tartani a nyilvánosság zajától. Novemberi eljegyzésüket, majd februári esküvőjüket is szűk körben, családtagjaik és legközelebbi barátaik társaságában ünnepelték. Most pedig újabb fontos fejezet kezdődik közös életükben, hiszen hamarosan háromtagú családdá válnak.