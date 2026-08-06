Örömhírt jelentett be David Schumacher és magyar felesége, Keszthelyi Vivien: hamarosan megszületik első közös gyermekük. Michael Schumacher hétszeres Forma–1-es világbajnok unokaöccse és párja egy mesébe illő fotóval tudatta a nyilvánossággal, hogy kisbabát várnak. A fiatal házasok életében az esküvőjük után most újabb különleges és meghatározó fejezet kezdődik.

Az első gyerekét várja David Schumacher és Keszthelyi Vivien Fotó: F1, Joe Portlock

Első gyerekét várja David Schumacher és Keszthelyi Vivien

David Schumacher és Keszthelyi Vivien egy igazán romantikus fotóval tudatták követőikkel, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek. A közösségi médiában közzétett felvételen a fiatal pár egy tükörben látható, amint egymást átölelve állnak a lenyűgöző hegyvidéki táj előtt. A kép néhány apró, ám annál beszédesebb részlete egyértelművé teszi, milyen különleges hírt szerettek volna megosztani.

A tükörre rózsaszín betűkkel a „Baby”, vagyis „kisbaba” szót írták, előtte pedig egy plüssmackót és egy pár apró gyerekcipőt helyeztek el. A meghitt bejelentéshez néhány személyes sort is fűztek, amelyben arról írtak, hogy szerelmük története hamarosan egy új családtag érkezésével folytatódik.

David Schumacher neve jól ismert az autósport világában: édesapja az egykori Forma–1-es versenyző, Ralf Schumacher, nagybátyja pedig a hétszeres világbajnok Michael Schumacher. Keszthelyi Vivien szintén autóversenyzőként vált ismertté, így a motorsport iránti közös szenvedélyük már kapcsolatuk kezdetétől fontos szerepet játszott az életükben. Nyolc évvel ezelőtt, még egészen fiatalon találtak egymásra. Magánéletüket mindvégig igyekeztek távol tartani a nyilvánosság zajától. Novemberi eljegyzésüket, majd februári esküvőjüket is szűk körben, családtagjaik és legközelebbi barátaik társaságában ünnepelték. Most pedig újabb fontos fejezet kezdődik közös életükben, hiszen hamarosan háromtagú családdá válnak.