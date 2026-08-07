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Meghitt családi fotóval adta hírül a magyar válogatott csapatkapitánya és felesége, hogy kislányuk már az első születésnapját ünnepelte. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka egy látványos születésnapi zsúrral tette emlékezetessé a különleges alkalmat.

Bár a család mindeddig nem árulta el, pontosan melyik napon született a kislányuk, tavaly augusztus 3-án jelentették be az érkezését, így minden bizonnyal a napokban ünnepelte első születésnapját. Buzsik Borka csütörtök délután, a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában mutatott egy pillanatot az ünneplésből. A fényképen férjével, Szoboszlai Dominikkel együtt ölelik magukhoz egyéves kislányukat, méghozzá egy igazán látványos, tengeri világot idéző díszlet előtt.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik a napokban ünnepelték kislányuk első születésnapját
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik a napokban ünnepelték kislányuk első születésnapját
Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

Szoboszlai Dominik kislánya egy éves lett

A dekorációból jól látszik, hogy a Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka alaposan megadta a módját a kislányuk első születésnapjának. A rózsaszín, türkiz és levendulaszín árnyalatokban pompázó háttér központi eleme egy hatalmas kagylót formáz, amelynek csillogó, mozaikos belseje a víz fodrozódását idézi. A mesebeli tengeri világot egy mosolygó medúza és egy álmodozó polip teszi még játékosabbá, mellettük tengeri csillagok, kisebb vízi figurák, buborékokat idéző gömbök és színes lufik teszik teljessé az ünnepi díszletet.

Szoboszlai Dominik és felesége együtt ölelik magukhoz egyéves kislányukat
Szoboszlai Dominik és felesége együtt ölelik magukhoz egyéves kislányukat Fotó: Instagram

A születésnapi zsúrra vélhetően azért kellett néhány napot várni, mert Szoboszlai csak a hét elején tért haza a Liverpool egyesült államokbeli felkészülési túrájáról. A magyar válogatott csapatkapitánya két hét után találkozhatott ismét a kislányával, a családi viszontlátásról pedig ugyancsak megosztottak egy kedves pillanatot: az egyik felvételen a futballista egy távirányítós kisautóban furikázta gyermekét.

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