Bár a család mindeddig nem árulta el, pontosan melyik napon született a kislányuk, tavaly augusztus 3-án jelentették be az érkezését, így minden bizonnyal a napokban ünnepelte első születésnapját. Buzsik Borka csütörtök délután, a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában mutatott egy pillanatot az ünneplésből. A fényképen férjével, Szoboszlai Dominikkel együtt ölelik magukhoz egyéves kislányukat, méghozzá egy igazán látványos, tengeri világot idéző díszlet előtt.
Szoboszlai Dominik kislánya egy éves lett
A dekorációból jól látszik, hogy a Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka alaposan megadta a módját a kislányuk első születésnapjának. A rózsaszín, türkiz és levendulaszín árnyalatokban pompázó háttér központi eleme egy hatalmas kagylót formáz, amelynek csillogó, mozaikos belseje a víz fodrozódását idézi. A mesebeli tengeri világot egy mosolygó medúza és egy álmodozó polip teszi még játékosabbá, mellettük tengeri csillagok, kisebb vízi figurák, buborékokat idéző gömbök és színes lufik teszik teljessé az ünnepi díszletet.
A születésnapi zsúrra vélhetően azért kellett néhány napot várni, mert Szoboszlai csak a hét elején tért haza a Liverpool egyesült államokbeli felkészülési túrájáról. A magyar válogatott csapatkapitánya két hét után találkozhatott ismét a kislányával, a családi viszontlátásról pedig ugyancsak megosztottak egy kedves pillanatot: az egyik felvételen a futballista egy távirányítós kisautóban furikázta gyermekét.