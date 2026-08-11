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A brazil Cruzeiro futballcsapatának új igazolása pórul járt. A 23 éves uruguayi válogatott támadó, Luciano Rodríguez ünnepélyes bemutatásán barátnője, Antonela Ciavaglia is mellette volt, a közös fotózás azonban pillanatok alatt kínos jelenetté változott.

Rodríguez a kamerák előtt közelebb hajolt, hogy megcsókolja kedvesét, aki azonban éppen ekkor elfordult, majd gyorsan lesétált a színpadról. Az uruguayi válogatott futballista ott maradt a levegőben lógó csókkal, zavarában pedig a haját kezdte igazgatni. A jelenetet természetesen azonnal felkapta az internet, a videó pedig futótűzként terjedni kezdett a közösségi oldalakon.

Az uruguayi válogatott játékos furcsa helyzetbe került
Az uruguayi válogatott játékos furcsa helyzetbe került
Fotó: x.com/enunabaldosa/

Az uruguayi válogatott játékost kínos helyzetbe hozta a barátnője

A különös történetből rögtön találgatások indultak, sokan már azt vizionálták, hogy a páros hamarosan szakítani fog. Antonela azonban hamar tisztázta a helyzetet. A több mint százezer követővel rendelkező influenszer szerint egyszerűen ideges volt, és nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni párját, holott mégis ezt sikerült elérnie.

„Nagyon ideges voltam, magával ragadott a pillanat, és inkább teret akartam neki adni. 

Nem volt semmiféle tiszteletlenség a részemről” – magyarázta, hozzátéve, hogy szerinte a videót szándékosan ragadták ki a környezetéből a minél több megtekintés és kedvelés érdekében.

Ciavaglia a hazajában ismert influenszernek számít, a dögös bombázót gyakran az „uruguayi Kim Kardashianként” emlegetik. 

Rodríguez a szaúdi Neom csapatától érkezett kölcsönbe a Cruzeiróhoz, ahol többek között korábbi Premier League-játékosokkal, Luis Sinisterrával és Matheus Pereirával is együtt futballozhat. A 23 éves támadó az idei labdarúgó-világbajnokságról lemaradt, a Marcelo Bielsa vezetésvel csúfosan leszereplő uruguayi válogatott 26 fős keretébe nem került be.

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