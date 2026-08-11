Rodríguez a kamerák előtt közelebb hajolt, hogy megcsókolja kedvesét, aki azonban éppen ekkor elfordult, majd gyorsan lesétált a színpadról. Az uruguayi válogatott futballista ott maradt a levegőben lógó csókkal, zavarában pedig a haját kezdte igazgatni. A jelenetet természetesen azonnal felkapta az internet, a videó pedig futótűzként terjedni kezdett a közösségi oldalakon.

Az uruguayi válogatott játékos furcsa helyzetbe került

Fotó: x.com/enunabaldosa/

Az uruguayi válogatott játékost kínos helyzetbe hozta a barátnője

A különös történetből rögtön találgatások indultak, sokan már azt vizionálták, hogy a páros hamarosan szakítani fog. Antonela azonban hamar tisztázta a helyzetet. A több mint százezer követővel rendelkező influenszer szerint egyszerűen ideges volt, és nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni párját, holott mégis ezt sikerült elérnie.

El uruguayo Lucho Rodríguez fue presentado en Cruzeiro y quedó pagando cuando quiso besar a su novia.#FútbolBrasilero 🇧🇷 pic.twitter.com/xPkGkuj33B — En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 8, 2026

„Nagyon ideges voltam, magával ragadott a pillanat, és inkább teret akartam neki adni.

Nem volt semmiféle tiszteletlenség a részemről” – magyarázta, hozzátéve, hogy szerinte a videót szándékosan ragadták ki a környezetéből a minél több megtekintés és kedvelés érdekében.

Ciavaglia a hazajában ismert influenszernek számít, a dögös bombázót gyakran az „uruguayi Kim Kardashianként” emlegetik.

Rodríguez a szaúdi Neom csapatától érkezett kölcsönbe a Cruzeiróhoz, ahol többek között korábbi Premier League-játékosokkal, Luis Sinisterrával és Matheus Pereirával is együtt futballozhat. A 23 éves támadó az idei labdarúgó-világbajnokságról lemaradt, a Marcelo Bielsa vezetésvel csúfosan leszereplő uruguayi válogatott 26 fős keretébe nem került be.