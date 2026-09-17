Deák Bill Gyula halálát a zenész Facebook-oldalán jelentették be. A legendás énekes kedvenc csapata a Fradi volt, szeretett klubját több dalában is megemlítette.

Deák Bill Gyula nagy Fradi-szurkoló hírében állt

Fotó: Mediaworks

Deák Bill Gyula: a legendás énekest gyászolja a Fradi-szurkolótábor

Bill Kapitány a Fradi TV-nek is adott korábban interjút, 2023-ban pedig az MVM Dome-ban lépett fel a bajnokavatón, miután a zöld-fehérek megszerezték történetük 34. bajnoki címét.

„Mindhalálig Blues! Hajrá, Fradi! Soha nem tagadtam meg a klubot.

Bármerre is koncertezem, akár Debrecenben, vagy akár Miskolcon, mindig kirakom a Fradi-címeres törülközőmet, s eljátszom ezt a két számot. Nagyon örülök, hogy a bajnokavatón is énekelhetem A felszarvazottak balladáját” – mesélte Deák Bill Gyula 2023-ban a FradiMédiának.

Az ikonikus zenészről a Ferencváros szurkolói oldala, az Üllői út 129. portál is megemlékezett. „Bill Kapitány 77 évesen igazolt át az égi Ferencvárosba. Köszönünk mindent! Isten jutalmazza meg és fogadja magához!” – írta az oldal.

Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után, 77 éves korában hunyt el.