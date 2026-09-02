Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid játékosát augusztus 16-án, reggel 6:30 körül állították meg a Guardia Civil (spanyol polgárőrség) munkatársai a Gran Canaria déli részén található GC-1-es autópályán, San Bartolomé de Tirajana közelében. Raúl Asencio egy Porsche Macan GTS-t vezetett, ám finoman szólva sem volt józan állapotban.

A Real Madrid sztárja, Raúl Asencio (középen) kínos helyzetbe került

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Real Madrid sztárjának elvették a jogosítványát

Az alkoholszondás ellenőrzés során 0,90, majd 0,88 mg/l alkoholt mutattak ki a kilélegzett levegőben. Ez jóval meghaladja azt a spanyolországi határt, amely felett már büntetőjogi kategóriába kerül az ittas vezetés: a 0,60 mg/l feletti érték a spanyol büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek számít – számolt be róla a spanyol AS.

Asencio jócskán átlépte a megengedett határt, ezért 14 400 eurós pénzbírságot szabtak ki rá – napi 120 eurót kell fizetnie négy hónapon keresztül –, emellett pedig nyolc hónapra bevonták a vezetői engedélyét.

Raúl Asencio, condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y una multa de 120 euros diarios durante 4 meses por conducir bajo los efectos del alcohol



El futbolista dio positivo en consumo de alcohol el pasado día 16 de agosto en un control de tráfico en San… pic.twitter.com/7DL0uN2sea — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 2, 2026

A Real Madrid védője egy súlyosabb botrányban is érintett

Az ittas vezetés azonban nem az egyetlen jogi ügye a 23 éves futballistának. Asencio egy 2023-ban kirobbant, szexuális tartalmú videó miatt is a vádak kereszttüzébe került.

A hírek szerint három korábbi Real Madrid-akadémistát vádolnak azzal, hogy engedély nélkül rögzítettek és terjesztettek egy szexuális aktusról készült felvételt,

amelyen két fiatal nő szerepelt, egyikük akkor még kiskorú volt. Asencio nem vett részt a felvétel elkészítésében, és nem is szerepel rajta, viszont az ügyészség szerint megmutatta a videót egy harmadik személynek. Emiatt ellene a magánszféra megsértésével kapcsolatos bűncselekmény miatt emeltek vádat, és négy év börtönbüntetést kértek rá.

Raúl Asencio feje felett összegyűltek a viharfelhők

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A legfrissebb spanyol információk szerint 2026 szeptemberében kerülhet pont az ügy végére, Asenciónak többször is jelenése lesz a bíróságon.

A Real hátvédje 2024 óta a felnőttcsapat tagja, az idei szezonban azonban még nem lépett pályára. A spanyol védő jelenleg izomsérüléssel küzd, de ettől függetlenül sem valószínű, hogy José Mourinho alapemberként számolna vele a jövőben.