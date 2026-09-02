Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid játékosát augusztus 16-án, reggel 6:30 körül állították meg a Guardia Civil (spanyol polgárőrség) munkatársai a Gran Canaria déli részén található GC-1-es autópályán, San Bartolomé de Tirajana közelében. Raúl Asencio egy Porsche Macan GTS-t vezetett, ám finoman szólva sem volt józan állapotban.
A Real Madrid sztárjának elvették a jogosítványát
Az alkoholszondás ellenőrzés során 0,90, majd 0,88 mg/l alkoholt mutattak ki a kilélegzett levegőben. Ez jóval meghaladja azt a spanyolországi határt, amely felett már büntetőjogi kategóriába kerül az ittas vezetés: a 0,60 mg/l feletti érték a spanyol büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek számít – számolt be róla a spanyol AS.
Asencio jócskán átlépte a megengedett határt, ezért 14 400 eurós pénzbírságot szabtak ki rá – napi 120 eurót kell fizetnie négy hónapon keresztül –, emellett pedig nyolc hónapra bevonták a vezetői engedélyét.
A Real Madrid védője egy súlyosabb botrányban is érintett
Az ittas vezetés azonban nem az egyetlen jogi ügye a 23 éves futballistának. Asencio egy 2023-ban kirobbant, szexuális tartalmú videó miatt is a vádak kereszttüzébe került.
A hírek szerint három korábbi Real Madrid-akadémistát vádolnak azzal, hogy engedély nélkül rögzítettek és terjesztettek egy szexuális aktusról készült felvételt,
amelyen két fiatal nő szerepelt, egyikük akkor még kiskorú volt. Asencio nem vett részt a felvétel elkészítésében, és nem is szerepel rajta, viszont az ügyészség szerint megmutatta a videót egy harmadik személynek. Emiatt ellene a magánszféra megsértésével kapcsolatos bűncselekmény miatt emeltek vádat, és négy év börtönbüntetést kértek rá.
A legfrissebb spanyol információk szerint 2026 szeptemberében kerülhet pont az ügy végére, Asenciónak többször is jelenése lesz a bíróságon.
A Real hátvédje 2024 óta a felnőttcsapat tagja, az idei szezonban azonban még nem lépett pályára. A spanyol védő jelenleg izomsérüléssel küzd, de ettől függetlenül sem valószínű, hogy José Mourinho alapemberként számolna vele a jövőben.
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