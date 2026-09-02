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Raúl Asencio nagy bajba került. A Real Madrid spanyol hátvédjének nyolc hónapra bevonták a jogosítványát ittas vezetés miatt. A történet azért is különösen kellemetlen a 23 éves futballista számára, mert egy másik, sokkal súlyosabb büntetőügyben is érintett.

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid játékosát augusztus 16-án, reggel 6:30 körül állították meg a Guardia Civil (spanyol polgárőrség) munkatársai a Gran Canaria déli részén található GC-1-es autópályán, San Bartolomé de Tirajana közelében. Raúl Asencio egy Porsche Macan GTS-t vezetett, ám finoman szólva sem volt józan állapotban.

A Real Madrid sztárja, Raúl Asencio (középen) kínos helyzetbe került
A Real Madrid sztárja, Raúl Asencio (középen) kínos helyzetbe került
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Real Madrid sztárjának elvették a jogosítványát

Az alkoholszondás ellenőrzés során 0,90, majd 0,88 mg/l alkoholt mutattak ki a kilélegzett levegőben. Ez jóval meghaladja azt a spanyolországi határt, amely felett már büntetőjogi kategóriába kerül az ittas vezetés: a 0,60 mg/l feletti érték a spanyol büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek számít – számolt be róla a spanyol AS.

Asencio jócskán átlépte a megengedett határt, ezért 14 400 eurós pénzbírságot szabtak ki rá – napi 120 eurót kell fizetnie négy hónapon keresztül –, emellett pedig nyolc hónapra bevonták a vezetői engedélyét.

A Real Madrid védője egy súlyosabb botrányban is érintett

Az ittas vezetés azonban nem az egyetlen jogi ügye a 23 éves futballistának. Asencio egy 2023-ban kirobbant, szexuális tartalmú videó miatt is a vádak kereszttüzébe került. 

A hírek szerint három korábbi Real Madrid-akadémistát vádolnak azzal, hogy engedély nélkül rögzítettek és terjesztettek egy szexuális aktusról készült felvételt, 

amelyen két fiatal nő szerepelt, egyikük akkor még kiskorú volt. Asencio nem vett részt a felvétel elkészítésében, és nem is szerepel rajta, viszont az ügyészség szerint megmutatta a videót egy harmadik személynek. Emiatt ellene a magánszféra megsértésével kapcsolatos bűncselekmény miatt emeltek vádat, és négy év börtönbüntetést kértek rá.

Real Madrid's Spanish defender #17 Raul Asencio celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Levante UD at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on January 17, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Raúl Asencio feje felett összegyűltek a viharfelhők
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A legfrissebb spanyol információk szerint 2026 szeptemberében kerülhet pont az ügy végére, Asenciónak többször is jelenése lesz a bíróságon.

A Real hátvédje 2024 óta a felnőttcsapat tagja, az idei szezonban azonban még nem lépett pályára. A spanyol védő jelenleg izomsérüléssel küzd, de ettől függetlenül sem valószínű, hogy José Mourinho alapemberként számolna vele a jövőben.

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