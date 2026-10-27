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„Ne nyúlj hozzám!” – váratlan konfliktus robbant ki az Aranylabda-gálán

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Merész ruhákban érkeztek a zene és a divat világának ismert szereplői a londoni afterpartyra. Az Aranylabda-gála után a Vanguart eseményén énekesek, modellek és influenszerek is magukra vonták a figyelmet látványos szettjeikkel.

Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Harry Kane nyerte meg a 2026-os Aranylabdát, ám a londoni díjátadó után sem ért véget az este. A futballvilág egyik legrangosabb eseményét látványos afterparty követte, amelyen ezúttal nemcsak a sport, hanem a zene és a divat világának szereplői is magukra vonták a figyelmet. Az Aranylabda hivatalos partnerének számító Vanguart rendezvényén merészebbnél merészebb ruhákból sem volt hiány.

Merész ruhák és hírességek az Aranylabda afterpartyján
Merész ruhák és hírességek az Aranylabda afterpartyján Fotó: Dave Benett / Dave Benett Collection

Merész ruhák és hírességek az Aranylabda-gála afterpartyján

A vendégek között ott volt a brit R&B egyik legismertebb fiatal lánycsapata, a FLO is. Stella Quaresma, Renée Downer és Jorja Douglas 2022-ben robbant be a Cardboard Box című dallal, majd történelmet írtak azzal, hogy első együttesként nyerték meg a BRITs Rising Star elismerését. A három énekesnő azóta a 2000-es évek R&B-hangzását idéző dalaival és feltűnő megjelenéseivel is komoly rajongótábort épített magának.

A divatvilágot Cheyenne Maya-Carty, vagyis Chey Maya is képviselte. A londoni modell karrierje egészen különleges módon indult: még tinédzserként, görkorcsolyázás közben fedezték fel. Azóta nemzetközi modellügynökségek képviselik New Yorktól Párizsig, dolgozott többek között a Burberry kampányaiban is, és rendszeres vendége a londoni, párizsi és koppenhágai divateseményeknek.

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Ballon dor
Ballon dor
Ballon dor
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Ballon dor
Galéria: Fotókon az Aranylabda afterparty legmerészebb ruhái
Fotó: Getty
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FLO nevű londoni brit lánytrió tagjai: Stella Quaresma, Renée Downer és Jorja Douglas

Az afterpartyn LEN és testvére, Luke Akoto is feltűnt. LEN a dél-londoni underground rap egyik ismert alakja, aki kísérletező hiphop- és afrobeats-hangzásával épített magának nevet, míg Luke modellként, tartalomkészítőként és kosárlabdázóként mozog a londoni divat- és kreatív szcénában. LEN Stockwellből indult, és az elmúlt években a brit underground egyik jellegzetes előadójává vált.

A vendéglista egyik legismertebb divatszereplője Nina Suess volt. A német származású, London és München között ingázó divatinfluenszer már 2013-ban elindította saját high-fashion blogját, vagyis jóval az influenszerpiac mai felfutása előtt építeni kezdte a márkáját. Azóta számos luxuscéggel dolgozott együtt, emellett művészeti projektekkel és kreatív tanácsadással is foglalkozik. Közösségi oldalán több mint félmillióan követik.

 

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