Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Harry Kane nyerte meg a 2026-os Aranylabdát, ám a londoni díjátadó után sem ért véget az este. A futballvilág egyik legrangosabb eseményét látványos afterparty követte, amelyen ezúttal nemcsak a sport, hanem a zene és a divat világának szereplői is magukra vonták a figyelmet. Az Aranylabda hivatalos partnerének számító Vanguart rendezvényén merészebbnél merészebb ruhákból sem volt hiány.

Merész ruhák és hírességek az Aranylabda afterpartyján Fotó: Dave Benett / Dave Benett Collection

Merész ruhák és hírességek az Aranylabda-gála afterpartyján

A vendégek között ott volt a brit R&B egyik legismertebb fiatal lánycsapata, a FLO is. Stella Quaresma, Renée Downer és Jorja Douglas 2022-ben robbant be a Cardboard Box című dallal, majd történelmet írtak azzal, hogy első együttesként nyerték meg a BRITs Rising Star elismerését. A három énekesnő azóta a 2000-es évek R&B-hangzását idéző dalaival és feltűnő megjelenéseivel is komoly rajongótábort épített magának.

A divatvilágot Cheyenne Maya-Carty, vagyis Chey Maya is képviselte. A londoni modell karrierje egészen különleges módon indult: még tinédzserként, görkorcsolyázás közben fedezték fel. Azóta nemzetközi modellügynökségek képviselik New Yorktól Párizsig, dolgozott többek között a Burberry kampányaiban is, és rendszeres vendége a londoni, párizsi és koppenhágai divateseményeknek.