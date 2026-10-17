A cseh szakember az Opava elleni 3-2-es hazai vereséget követően adott interjút a klub dögös riporternőjének, Sabina Jaksovának. A felvétel azonban nem elsősorban a mérkőzés értékelése miatt vált világszerte ismertté: David Oulehla feltűnően igyekezett elkerülni, hogy a szemrevaló újságíró mély dekoltázsát nézze.

A csinos riporternő dekoltázsára nézni sem mert a cseh focicsapat edzője

Fotó: facebook.com/limbzhq

A csinos riporternő mély dekoltázsát nem merte nézni az edző

A meccs utáni interjúról készült videó tarolt a közösségi oldalakon, rövid idő alatt több millió megtekintést és számtalan erős reakciót gyűjtött. Oulehla viselkedését sokan az önuralom példájaként emlegették, mások humoros megjegyzésekkel reagáltak a jelenetre. Jaksova a nemzetközi figyelemre reagálva elmondta, hogy kellemesen meglepte a felvétel átütő sikere, és az edző viselkedését is méltatta, hangsúlyozva, hogy a szakembernek erős az akarata.

Azt is hozzátette, hogy az interjú során ő maga nem vette észre, hogy a tréner szándékosan elfordította volna a tekintetét,

mivel a válaszaira összpontosított.

DESVIOU O OLHAR... - O técnico de um clube tcheco virou assunto nas redes sociais após imagens de uma entrevista concedida à beira do campo viralizarem na internet. Nas imagens, David Oulehla, do FK Viagem Ústí nad Labem, aparece desviando o olhar da repórter durante toda a conversa. — O TEMPO (@otempo) October 15, 2026

A cseh edző nem mert ellenszegülni felesége akaratának?

A történethez egy korábbi, humoros megjegyzés is kapcsolódik. Oulehla a nyári kinevezésekor nevetve arról beszélt, hogy felesége ugyan jóváhagyta az új munkáját, egy feltételt azonban szabott neki: megtiltotta, hogy a műsorvezetőkre nézzen. Az ikonikus mondat az interneten vírusként terjedő felvétel fényében különösen nagy visszhangot kapott.

Jaksovát eközben a ruhaválasztása miatt érték kritikák. A gyönyörű műsorvezetőnő azonban nem érzi úgy, hogy kihívóan öltözködne. Szerinte Csehországban teljesen természetes, ha egy nő elegáns ruhában és magassarkú cipőben szeretne jól kinézni. „A szórakoztatás áll marketingünk középpontjában, és minden más e köré épül. Megértem, hogy egyeseket boldoggá tenne, ha eltakarnám a testem, de sok embernek csalódást okoznék” – szögezte le a szexi riporternő.