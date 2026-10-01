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Szörnyű tragédia áldozata lett a Ferencváros egykori edzője. Kardos Martin az M80-as autóúton történt halálos balesetben vesztette életét, miközben menyasszonyához tartott hazafelé.

Mint arról az Origo is beszámolt, szeptember 25-én tragikus baleset történt az M80-as autóúton, Rönök közelében. A karambolban két ember vesztette életét, emellett egy lakóautó is megrongálódott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a két sofőr életét azonban már nem tudták megmenteni. Csak napokkal később vált ismertté, hogy az egyik áldozat a mindössze 29 éves Kardos Martin volt. A fiatal szakember korábban a Ferencvárosi Torna Club tornaszakosztályának edzőjeként dolgozott.

Az FTC egykori edzője, Kardos Martin tragikus autóbalesetben hunyt el
Az FTC egykori edzője, Kardos Martin tragikus autóbalesetben hunyt el
Fotó: fradi.hu

Kardos Martin az esküvőjére készült

A tragédia az FTC-t is megrázta, a klub megható módon emlékezett meg egykori edzőjéről, akitől korábbi tanítványai is végső búcsút vettek. A Kékvillogó.hu beszámolója szerint 

a ferencvárosi sikeres éveket követően a fiatal tréner visszaköltözött szülővárosába, Szentgotthárdra, és éppen hazafelé tartott a menyasszonyához, amikor a tragédia történt. 

Kardos Martin tehát az esküvőjére készült, a közösségi oldalán megosztott közös fotó a gyűrűikről is erről tanúskodott.

A 29 éves sportember emlékére október 9-én, 17 órakor gyertyagyújtást tartanak Budapesten, a népligeti tornacsarnoknál.

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