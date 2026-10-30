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86 éves korában hunyt el a Star Trek és az X-Men-filmek világhírű brit színésze. Sir Patrick Stewart hatalmas futballrajongó hírében állt, kedvenc klubja, a Huddersfield Town megható sorokkal búcsúzott tőle.

Sir Patrick Stewart október 28-án, szerdán hunyt el, halálhírét csütörtökön, hivatalos Instagram-oldalán közölték. A legendás brit színész rövid ideig tartó betegség után szenderült örök nyugalomra Los Angeles-i otthonában, a hírek szerint Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.

Sir Patrick Stewart Dead At 86. Acting legend Patrick Stewart, the British star of screen and stage best known for 'Star Trek' and 'X-Men' is dead at 86. A statement posted to the English actor's social media on October 29, 2026 revealed that he died Wednesday, October 28, 2026 at his Los Angeles home while in the loving care of his beloved wife Sunny. HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JUNE 10: English actor Sir Patrick Stewart arrives at the 2022 CORE Gala Hosted By Sean Penn And Ann Lee (formerly J/P Haitian Relief Organization) held at the Hollywood Palladium on June 10, 2022 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
86 éves korában hunyt el Patrick Stewart
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sir Patrick Stewart rajongott a futballért

Sir Patrick Stewartot legutóbb akkor fotózták le, amikor imádott futballcsapatának mérkőzését nézte. A yorkshire-i származású, elkötelezett futballrajongót 2024. november 9-én kapták lencsevégre, amint a Huddersfield Town és a Crawley Town mérkőzésén ragyogó mosollyal szurkolt kedvenc csapatának – számolt be róla a The Sun.

A jelenleg angol harmadosztályban szereplő klub megható üzenetben emlékezett meg róla, amelyben Stewartot „szakmája óriásának, valamint világszerte milliók legendájának és hősének” nevezte.

„Rendkívül büszke volt yorkshire-i gyökereire. Sir Patrick minden tekintetben igazi ‚Terrier’ volt, és büszkék vagyunk arra, hogy a mieink között tudhattuk” – írta a Huddersfield Town.

„Hetven éve vagyok szurkoló. Ugyanaz az izgalom jár át, amikor bármelyik stadion lépcsőin felsétálok, teljesen mindegy, hogy éppen hol járok” – nyilatkozta korábban Stewart a futball iránti szeretetéről.

A brit színésztől rengetegen vettek búcsút, köztük Hugh Jackman is, akivel az X-Men filmekben szerepeltek együtt.

„Ma elveszítettük a színpad és a filmvászon egyik legnagyobb alakját. Számomra pedig egy nagyszerű barátot és embert. Rengeteget tanultam tőle. Életem minden napján hiányozni fogsz, Patrick Stewart” – búcsúzott barátjától az ausztrál színész, akiről az a hír járja, hogy a Norwich futballcsapatában vásárolna részesedést.

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