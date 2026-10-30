Sir Patrick Stewart október 28-án, szerdán hunyt el, halálhírét csütörtökön, hivatalos Instagram-oldalán közölték. A legendás brit színész rövid ideig tartó betegség után szenderült örök nyugalomra Los Angeles-i otthonában, a hírek szerint Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.

86 éves korában hunyt el Patrick Stewart

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sir Patrick Stewart rajongott a futballért

Sir Patrick Stewartot legutóbb akkor fotózták le, amikor imádott futballcsapatának mérkőzését nézte. A yorkshire-i származású, elkötelezett futballrajongót 2024. november 9-én kapták lencsevégre, amint a Huddersfield Town és a Crawley Town mérkőzésén ragyogó mosollyal szurkolt kedvenc csapatának – számolt be róla a The Sun.

Patrick Stewart last pictured watching beloved Huddersfield Town football team as club pays tribute to ‘hero’ https://t.co/UVIhB9lti5 — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) October 29, 2026

A jelenleg angol harmadosztályban szereplő klub megható üzenetben emlékezett meg róla, amelyben Stewartot „szakmája óriásának, valamint világszerte milliók legendájának és hősének” nevezte.

„Rendkívül büszke volt yorkshire-i gyökereire. Sir Patrick minden tekintetben igazi ‚Terrier’ volt, és büszkék vagyunk arra, hogy a mieink között tudhattuk” – írta a Huddersfield Town.

All at Huddersfield Town are deeply saddened to learn of the passing of lifelong supporter Sir Patrick Stewart. Our thoughts are with his family and loved ones at this sad time. A titan of his craft and a legend and hero to millions worldwide, his legacy will live on. Fiercely proud of his Yorkshire roots, Sir Patrick was a Terrier in every sense, and we’re proud to have counted him as one of our own. Once a Terrier, always a Terrier 💙 #htafc — Huddersfield Town (@htafc) October 29, 2026

„Hetven éve vagyok szurkoló. Ugyanaz az izgalom jár át, amikor bármelyik stadion lépcsőin felsétálok, teljesen mindegy, hogy éppen hol járok” – nyilatkozta korábban Stewart a futball iránti szeretetéről.

A brit színésztől rengetegen vettek búcsút, köztük Hugh Jackman is, akivel az X-Men filmekben szerepeltek együtt.

„Ma elveszítettük a színpad és a filmvászon egyik legnagyobb alakját. Számomra pedig egy nagyszerű barátot és embert. Rengeteget tanultam tőle. Életem minden napján hiányozni fogsz, Patrick Stewart” – búcsúzott barátjától az ausztrál színész, akiről az a hír járja, hogy a Norwich futballcsapatában vásárolna részesedést.