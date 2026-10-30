Sir Patrick Stewart október 28-án, szerdán hunyt el, halálhírét csütörtökön, hivatalos Instagram-oldalán közölték. A legendás brit színész rövid ideig tartó betegség után szenderült örök nyugalomra Los Angeles-i otthonában, a hírek szerint Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.
Sir Patrick Stewart rajongott a futballért
Sir Patrick Stewartot legutóbb akkor fotózták le, amikor imádott futballcsapatának mérkőzését nézte. A yorkshire-i származású, elkötelezett futballrajongót 2024. november 9-én kapták lencsevégre, amint a Huddersfield Town és a Crawley Town mérkőzésén ragyogó mosollyal szurkolt kedvenc csapatának – számolt be róla a The Sun.
A jelenleg angol harmadosztályban szereplő klub megható üzenetben emlékezett meg róla, amelyben Stewartot „szakmája óriásának, valamint világszerte milliók legendájának és hősének” nevezte.
„Rendkívül büszke volt yorkshire-i gyökereire. Sir Patrick minden tekintetben igazi ‚Terrier’ volt, és büszkék vagyunk arra, hogy a mieink között tudhattuk” – írta a Huddersfield Town.
„Hetven éve vagyok szurkoló. Ugyanaz az izgalom jár át, amikor bármelyik stadion lépcsőin felsétálok, teljesen mindegy, hogy éppen hol járok” – nyilatkozta korábban Stewart a futball iránti szeretetéről.
A brit színésztől rengetegen vettek búcsút, köztük Hugh Jackman is, akivel az X-Men filmekben szerepeltek együtt.
„Ma elveszítettük a színpad és a filmvászon egyik legnagyobb alakját. Számomra pedig egy nagyszerű barátot és embert. Rengeteget tanultam tőle. Életem minden napján hiányozni fogsz, Patrick Stewart” – búcsúzott barátjától az ausztrál színész, akiről az a hír járja, hogy a Norwich futballcsapatában vásárolna részesedést.
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