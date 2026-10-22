Szilágyi Liliána két olimpián, Londonban és Rio de Janeiróban képviselte Magyarországot, emellett ifjúsági olimpiai és Európa-bajnoki címet is szerzett. Neve azonban nemcsak sporteredményei miatt került a nyilvánosság elé: 2021-ben megrázó vallomást tett arról, hogy családon belüli bántalmazás áldozata volt.

Szilágyi Liliána évek óta nem járt uszodában

Fotó: Alexander Nemenov / AFP

Az ezt követő figyelem és az évek óta tartó nyilvánosság jelentős terhet rótt rá, ezért különösen fontosnak érezte a visszavonulást és a nyugalmat.

Szilágyi Liliána jógaoktató lett Szentendrén

Az elmúlt időszakban bejárta a világot, Mexikóban is hosszabb időt töltött, az utóbbi egy évben pedig Európában, a nyilvánosságtól távol élt. Az RTL Reggeli című műsorban most először beszélt részletesebben jelenlegi életéről és terveiről.

„Elkezdtem kibontani, hogy mit akarok csinálni. Elkezdtem mindenféle olyan dolgot tanulni, ami mindig is érdekelt, csak sosem volt rá időm, vagy nem mertem meglépni” – mondta Szilágyi Liliána, aki novemberben ünnepli majd a 30. születésnapját.

Elmondta, hogy jógaoktatóként dolgozik, és már saját csoportja, kisebb közössége is kialakult. Szentendrén talált otthonra, ahol egyre többen keresik fel, sőt Budapestről és Esztergomból is járnak hozzá.

Van már egy csoportom, alakul a kis közösségem. Van a fejemben nagyon sok megosztani való írás is”

– árulta el Szilágyi, akinek a tevékenysége szájról szájra terjed Szentendrén.

A jövőre nézve is vannak tervei: január végére Srí Lankára szervez elvonulást, amelyről a közösségi oldalain is szeretne majd beszámolni. Bár a vízzel továbbra sincs problémája, már nagyon régen járt uszodában, hiszen jelenleg semmilyen cél nem köti az úszáshoz.

Nem azért, mert rosszul vagyok az uszodáktól, csak nincs miért lemennem már”

– hangsúlyozta.

Úgy tűnik, Szilágyi Liliána most először valóban a saját igényei szerint alakíthatja az életét, és megtalálhatta azt az utat, amelyben igazán otthon érzi magát.

„Az egész életem arról szólt, hogy valamiféle megfelelés vagy teher van rajtam, aminek nem kellene ott lennie. Tavaly óta kicsit visszahúztam magam a médiától, azóta csinálom lépésről lépésre a dolgaimat” – mondta az egykori úszó, aki hangsúlyozta, hogy megérdemli, hogy végre pihenhessen egy kicsit.