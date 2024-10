2024-es „Tuning és Retro Fesztivál” az AMTS és az Oldtimer Show közös szervezésében! Helyszín ismét a Magyar Vasúttörténeti Park, dátum: okt. 12-13. Nyitva tartás szombaton és vasárnap: 09:00-18:00. Belépőjegyeddel egy Cabrio BMW-t nyerhetsz! 4+1 nyeremény, díjmentes parkolás, családi programok, színpadi programok és ajándékok. Oldtimer autók, 120 éves motorbiciklik, retro tuning autók, top tuning verdák és szupersport autók. Több száz különleges autó kerül bemutatásra, a fakerekű antik autótól a légrugós sportautóig. Külföldi és hazai csodajárgányok látogatnak el a budapesti TRF-ra!

Fotó:Tuning és Retro Fesztivál

A TRF kiállítás és a kiegészítő programjai mellett Európa legnagyobb vasúti múzeuma is megtekinthető. A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz. Az oldtimer autók retro tuning autókkal és top tuning autókkal párban lesznek kiállítva. Az autók előtt elhelyezett ismertetőket a műsorvezető egészíti ki információkkal. A „vasútikocsi színpad”-on az autóépítés és az oldtimer restaurálás szakma ismert szereplői adnak betekintést a kulisszatitkokba. A színpadi programok között egy igazán retro stílusú zenész banda szórakoztatja majd a közönséget egész hétvégén.

A színpadon szombat 16:00-kor lesz a szabadtéri „Carstyling Tuningautó Találkozó” szépségversenyének díjátadója. Előtte a TRF gyönyörű hostesseivel lehet fotózkodni a nyereményautó mellett.

Vasárnap 14:00-kor lesz a nagy díjátadó a vasútikocsi színpadon, ahol a nemzetközi zsűri díjazza az Orient és a West csarnokban, valamint a mozdonyfűtőház előtt kiállított autókat. Ugyanitt 16:00-kor lesz a nyereményautó és a 3 ajándékkosár kisorsolása. Az egyik látogatónk egy gyönyörű ponyvatetős BMW-vel mehet majd haza az idei TRF-ról!

A park szabadtéri területén sok kiegészítő program lesz látható: Szupersport Autó Kiállítás, tuningautós és oldtimer klubtalálkozók, forgó színpadon autó bemutatások, hangnyomásmérő verseny, Kalandjárók Kiállítás, kézműves és háztáji vásár, vurstli és egyéb gyerek programok.

Fotó:Tuning és Retro Fesztivál

Tuning és Retro Fesztivál hétvégéjén életre kelnek a Vasúttörténeti Park interaktív programjai: mozdonyforgató, hajtányok, sínautó, lóvasút, kerti vasút és fel lesz fűtve egy igazi gőzmozdony is. A piros Nohab dízelt belülről is meg lehet majd nézni. Sok új vasúti jármű restaurálása fejeződött be az elmúlt 2 évben: harckocsi és lövegszállító kocsik, holokauszt emlékvonat, Horthy kormányzó tárgyaló kocsija és az impozáns Aranyvonat. Európa legnagyobb gőzmozdony és vasútikocsi kiállítása látható a parkban!