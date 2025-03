A Huawei vezeti be még az idén intelligens vezetéstámogatási technológiájával felszerelt legújabb elektromos autóját, a Shangjiét, amelyet a SAIC-kal közösen gyártanak majd. A belépő szintű olcsó kisautót exportálni is fogják, így lehet, hogy a magyar piacon is megjelenik.

Megszületett a Huawei ötödik autómárkája, amelyet a legnagyobb kínai állami autóipari vállalattal, a SAIC Motorral közösen hozott létre megfizethető árú elektromos kisautók gyártására. A Shangjie a SAIC székhelyéről, Sanghajról kapta a nevét, s első modelljének hivatalos bemutatóját április 10-re tervezi a metropoliszban. A Világgazdaság cikke rámutat, hogy a Huawei az IT-szektorban szerzett tapasztalatait folyamatosan átülteti a magas fokú elektronizáltságra, önvezető és intelligens vezetéstámogató rendszerek (ADAS) integrálására felkészített új generációs autógyártók modelljeibe, amihez a vegyesvállalati formát preferálja, új, saját márkanevekkel. A Huawei a Cheryvel közösen hozta létre a Luxeed autómárkát

Fotó: Huawei Beszállító partnerként és csendestársként tekintélyes portfóliót hozott létre szakirányú tudással és gyártókapacitásokkal rendelkező kínai cégekkel. A Huawei a Seresszel az Aito,

a Cheryvel a Luxeed,

a BAIC-kal a Stelanto,

a JAC-kal a Maextro ,

majd a SAIC-kal a Shangjie márkát hívta közösen életre. A Shangjie a tervek szerint olcsó tömegautókat gyárt majd a globális piacra, belépőt kínálva a vékonyabb pénztárcájú vásárlóknak. A Yicai portál értesülése szerint a Shangjie első modelljének indulóára nagyjából 150 ezer jüan (20.660 dollár, illetve 7,5 millió forint) lesz.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!