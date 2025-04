Ahogy azt a Totalcar is megírta, a motorszám továbbra is a jármű egyedi azonosítója marad, és annak nyilvántartásba vételét továbbra is kötelező elvégezni, különösen motorcsere esetén. A tulajdonosoknak azonban már nem kell új forgalmi engedélyt vagy törzskönyvet igényelniük egy ilyen módosítás után, hiszen ezekből az iratokból az adat már korábban is kikerült.

Fotó: Unsplash

Fokozott figyelem a vásárlásoknál

A változás leginkább a használt járművek adásvételekor jelenthet kockázatot.

A szakértők azt tanácsolják, hogy az érdeklődők minden esetben ellenőrizzék a járműhöz tartozó motorszámot a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) keresztül, és vessék össze a járművön fizikailag megtalálható adattal.

Ez különösen fontos lehet a külföldről importált autók esetében, ahol gyakoribb az alkatrészek – így a motor – cseréje is.

Pohner István, egy kaposvári autósiskola vezetője szerint az elektronikus nyilvántartások korában már nincs szükség arra, hogy a motorszám papíralapú dokumentumon is szerepeljen. A forgalmi engedélyt már nem is kell átadni az igazoltatások során – mondja. Ugyanakkor Koncz István közlekedési szakértő szerint a döntés visszalépés. Bírósági tapasztalatai alapján ugyanis gyakori a manipulált vagy nem egyező motorszám a használt autóknál, különösen import esetén. Szerinte a változás megkönnyítheti a visszaéléseket.