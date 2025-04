Botrányos jelenettel kezdődött a Diósgyőr Rally első futama, ugyanis még a rajt előtt egy versenyzőpárost vett őrizetbe a rendőrség. A boon.hu azt írja, hogy a a DVTK Sstadion melletti rajtceremónia után egy Lada 2101 versenyautó pilótája és navigátora már a rajtvonalig sem jutottak el.

Bedrogozva akartak vezetni egy Ladát a Diósgyőr Rallyn

Fotó: Vajda János/A kép illusztráció

A rendőrök gyanús viselkedésük miatt félreállították őket, majd a helyszínen elvégzett gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, így a sofőr jogosítványát azonnal bevonták. A boon.hu értesülései szerint a két versenyző a magánéletben is egy párt alkot, és mivel a versenyautójukban is drogot találtak, a hotelszobájukat is átkutatták.

A versenyen résztvevő járművezetővel és navigátorral szemben alkalmazott gyorsteszt pozitív eredményt mutatott. A gyorsteszt eredménye alapján a járművezető megalapozott a gyanús járművezetés bódult állapotban vétségének, valamint a kábítószer birtoklás vétségének elkövetésére. Navigátorával szemben kábítószer birtoklás vétsége miatt merült fel megalapozott gyanú

– mondta esetről Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, aki azt is hangsúlyozta, hogy a járművezető vezetői engedélyét a helyszínen elvették.

A gyanúsítottak kihallgatása megtörtént az eset kapcsán. A további eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság folytatja le.