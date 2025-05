Amikor használtautót keresünk, elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire van szükségünk. Ha egy autót szeretnénk városi közlekedésre, amely a mindennapi feladatokat, például az óvodába és iskolába való szállítást is könnyedén elvégez, a legjobb választás a benzines autó, amely képes az autópályán is megállni, de leginkább városi környezetben lesz használva - számolt be a TEOL.

Használtautók. Fotó: Fotó: Shutterstock

A legjobb megbízható használtautók

Suzuki SX4, Ford Focus, Fiat Punto és Nissan Micra – ezek a modellek gyakran előkerülnek, amikor a vásárlók megbízható, használható autókat keresnek. A Suzuki SX4 a fenntartási költségek szempontjából előnyös, míg a Ford Focus híres a kényelmes vezethetőségéről és a kényelmes belső teréről. Az 1.4-es benzines Focus egy népszerű választás azok számára, akik hosszú távra keresnek megbízható autót.

A francia autók, például a Renault és Peugeot modellek, nem mindenki számára ideálisak. Bár a Renault Modus kiemelkedik a biztonságával és a jó korrozióvédelemmel, a régebbi modellek gyakran problémákba ütköznek az elektromos rendszereikkel.

A miniautók kategóriájában a Suzuki Ignis, Toyota Aygo és a VW up! 2016-tól kezdődően megbízható választásnak számítanak. Ha megbízhatóságra és alacsony fenntartási költségekre vágyunk, ezek a modellek remek alternatívát kínálnak.

Viszont a Smart forfour és fortwo modellek a belső égésű motorokkal sajnos hajlamosak a meghibásodásokra, de az elektromos verziók már jobb megbízhatóságot mutatnak.