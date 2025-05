A tíz évnél öregebb autók esetében évente kellene műszaki vizsgát tenni egy új EU-s szabályozás miatt – írja a Kemma.

Az Európai Unió 2026-tól szigorúbb és gyakoribb műszaki vizsgát ír elő a 10 évnél öregebb autók számára. (A kép illusztráció.)

A változtatás célja a közlekedésbiztonság javítása és a környezetszennyezés csökkentése. Az EU tervei között szerepel a digitális adatbázis létrehozása és a járművek kilométeróra-állásának kötelező rögzítése is.

Valóban eléri a célját az öregebb autók évenkénti vizsgáztatása?

Farkas Károly, a Magyar Autóklub szakértője szerint azonban a gyakoribb műszaki vizsga nem biztos, hogy javítja az autók állapotát. Szerinte a tervezett változtatások túlzott terhet rónak a műszaki állomásokra, és bár a szabályozás szigorúbb, nem biztos, hogy valódi hatással lesz az öregebb autók arányára. Magyarországon az autók átlagéletkora már most 16,2 év, és az ország gépjárműállományának 60%-a 10 évnél idősebb.

A szigorúbb előírásoknak való megfelelés nem jelent problémát Magyarországon, mivel itt már most is az egyik legszigorúbb a műszaki vizsga, például a motorszám ellenőrzése is része a vizsgálatnak.

Azonban a gyakoribb vizsgák nem biztosítják, hogy az autóállomány fiatalodjon. Az EU célja ugyan a károsanyag-kibocsátás csökkentése, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyakoribb vizsga a szabályok megkerüléséhez vezethet, és a műszaki állapotban valóban rossz autók sokszor el sem jutnak a vizsgához.