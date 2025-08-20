Anno a 850i-vel indult a BMW 8-as sorozat – igaz, 1990-ben még űrautónak kinéző, V12-es szívómotorral szerelt kupéról volt szó –, így az aktuális generációt búcsúztató M Heritage limitált szériát is az M850i-ból készítik, ami manapság 4,4 literes V8-as biturbót jelent. Ráadásul a négyajtós Gran Coupé karosszériával, mert az a legnépszerűbb a piacon.

Klasszikus színeket használnak a 8-as BMW búcsúztatásához

Fotó: BMW

A BMW M850i M Heritage kedvéért az Individual műhelyben előkeresték az első 8-as kupéhoz választható színek formuláját, és azok alapján elkészítették a modern fényezéseket, egészen pontosan öt szín közül lehet majd választani: Bright Red, Mauritius Blue metál, Cosmos Black metál, Oxford Green metál és Daytona Violet metál. A Monterey Car Week rendezvényen debütáló autónál a legelső fényezést használják, a többiről később lesznek képek. Nagyon nem kell sietni, hiszen csak novembertől lehet majd rendelni a búcsúzó szériát, az autók pedig 2026 első negyedévében kerülnek gyártásba.

Fotó: BMW

Mindössze 500 példányt készítenek a színes BMW kupéból

Annak érdekében, hogy tényleg különleges legyen az autó, mindössze 500 példányt készítenek a BMW M850i Edition M Heritage-ből, ez a mennyiség ráadásul az egész világon fog eloszlani – a pontos számokat nem közölték, azok várhatóan még változnak majd a felmerülő igények alapján. Színtől függetlenül M Carbon tetőt, Orbit Grey színű 20 colos felniket és az M Sport Professional csomagot is megkapják az autók. Az utastérben a gyémántvarrással díszített fekete Merino bőr/Alcantara kárpit mellett a szintén Alcantarával bevont műszerfal, ajtókárpit és tetőkárpit jelenti az újdonságot, a díszvarrást három (fehér, kék, piros) cérnával készítik, egyediek a matt karbon díszek.

Fotó: BMW

Az ügyfélnek egyébként nem kell az extraválasztással vesződnie, csak egyféle felszereltséggel adják a búcsúszériát, ami azonban minden elérhető extrát, így a Bowers & Wilkins Diamond Surround hifit is tartalmaz. Nem nyúlnak a BMW M850i Edition M Heritage orrában dolgozó V8-as biturbóhoz, az 530 LE/750 Nm teljesítmény 3,9 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó, a nyolcfokozatú automatikus váltó és az összkerékhajtás jóvoltából ez ráadásul könnyen reprodukálható. A vételárat később árulják el.