Botrányos jelenetek játszódtak le egy motorversenyen, amikor ketten egymásnak estek a pályán.

Botrány a versenyen: Charles Wright és Jake Allen egymásnak estek

Fotó: Youtube

Botrány a pályán: a hatodik futam után elszabadultak az indulatok

A versenyen a 36 éves Charles Wright ütközött Jake Allen motorjával a hatodik futamot követően.

Az ausztrál pilóta azonnal balhézni kezdett az ellenfelével, meg is ütötte, ami végül elképesztő ökölcsatába torkollott. A két motoros a verekedés közben a földre került, végül többen próbálták szétválasztani őket, nem sok sikerrel.

🥊 FIGHT NIGHT AT THE ECCO ARENA



HUGE fight breaks out as Charles Wright and Jake Allen throw shapes at the end of Heat 6 in last night's meeting between @redcarbears and @speedwayscunny#watchspeedway | 🇬🇧 @SpeedwayGB pic.twitter.com/51cd14PFoy — British Speedway Network (@watchspeedway) August 23, 2025

A 30 éves Allen a történtek után dühösen és csalódottan nyilatkozott:

Megnyertem a futamot, majd Wright rosszul mérte fel az ívet, és belém rohant. Azt mondta, azt hitte, még van egy kör. Barátok vagyunk régóta, de amit tett, arra nincs mentség. Ráadásul most tértem vissza sérülésből, és újra fáj a csuklóm. Több mint 1500 fontnyi kár érte a motoromat, a sisakom is használhatatlan, a fejem pedig a földhöz csapódott. Ezeket a költségeket kevesen értik meg kívülről.

A Scunthorpe csapatvezetője, David Howe is próbálta szétválasztani a feleket:

„A futam már véget ért, Charles azonban talán nem vette ezt észre. Jake szélesen motorozott, Charles pedig a megszokott módon mindent beleadott, de összeütköztek. Jake motorja teljesen tönkrement, miután az első futamban már egy motort elfüstölt.

Érthető, hogy dühös volt, de ez inkább a pillanat heve volt, mint valódi rosszindulat.”

Howe szerint a két motoros a bokszokban már lenyugodott és sokat beszéltek egymással. Úgy véli, a barátságuk miatt nem marad tartós ellentét köztük.

A verseny bírója, Craig Ackroyd is jelezte a feleknek, hogy az eset piros lapos szabálysértésnek minősül, így várhatóan az SCB hétfőn meghallgatást tart. Bár a balhé Wright hibájából fakadt, a verekedés komoly következményekkel járhat.

Charles Wright tavaly súlyos balesetet szenvedett, amely után műtéten is átesett, és egészen mostanáig csendben, a reflektorfénytől távol versenyzett. Az újabb incidens azonban ismét a figyelem középpontjába állította a brit motorost – bár aligha olyan módon, ahogyan szerette volna.

A sors iróniája, hogy Wright és Allen már jövő pénteken ismét egymás ellen versenyezhet.