Három pillérre épülő biztonság

Az új garanciacsomag négy egymást kiegészítő védelmi szintet kínál, amelyek együttesen lefedik a jármű legfontosabb elemeit és a mindennapi közlekedés kihívásait:

1. ALAP garancia – 7 év / 150.000 km

Az OMODA I JAECOO minden új modelljére érvényes, teljes körű gyári garancia, amely biztosítja, hogy az autó hosszú éveken át megbízható társ maradjon. Céges ügyfelek számára egyaránt!

Forrás: Genius Automotive Europe Kft.

2. Motor garancia – 7 év vagy > 1.000.000 km

Több, mint 1.000.000 km egyedülálló biztonság a motorra és elektromotorra.

Az OMODA I JAECOO különleges garanciacsomagjának egyik legkiemelkedőbb eleme a motorra és elektromotorra vonatkozó védelem. A hajtáslánc fő komponensére, a motorra, a márka több, mint 1.000.000 kilométeres kiterjesztett garanciát vállal – ami önmagában is rendkívüli. Ez a szám jól mutatja, hogy az OMODA I JAECOO márka nemcsak rövid távon, hanem hosszú évek és több százezer, akár egy millió kilométer után is biztosítani kívánja ügyfeleinek a nyugalmat és a megbízhatóságot.

Az OMODA I JAECOO autómárka ezzel a rendhagyó vállalással egyértelmű üzenetet küld: a márka bízik saját technológiájában, és nem fél azt hosszú távon is garantálni. A csomag három pilléréből egy elem, a gyári garancia, is elegendő lenne ahhoz, hogy az ügyfelek biztonságban érezzék magukat – a további magyarországi kiegészítő garanciák pedig csak megerősítik ezt az ígéretet, főként a motorra vonatkozó elem.

Forrás: Genius Automotive Europe Kft.

3. ORSZÁGÚTI garancia – 24 órás segélyszolgálat

Az OMODA I JAECOO ügyfeleit nem hagyja egyedül az utakon. 3 éven át defekt, lemerült akkumulátor, baleset vagy bármilyen váratlan meghibásodás esetén a nonstop országúti segélyszolgálat gyors és megbízható megoldást kínál, beleértve a helyszíni segítségnyújtást és esetenként a csereautó biztosítását is.

Külön OMODA 9 SHS KARBANTARTÁSI csomag – gondtalan 3 év

Az OMODA 9 SHS exkluzív kategóriáját a hozzá tartozó különleges garancia is erősíti: a kötelező szervizek díját 3 éven át vagy 45.000 km futásteljesítményig teljes mértékben az OMODA | JAECOO vállalja. Ez a prémium ügyfélélmény részeként biztosítja, hogy a tulajdonosok költségmentesen élvezhessék a gondtalan karbantartást, a gyári minőséget és a modellhez méltó kiemelt figyelmet.