Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Fantasztikus magyar siker. Michelisz Norbert nyerte a szombati első futamot a túraautós TCR World Tour sorozat ausztráliai állomásán.

A viadal honlapja szerint a címvédő magyar versenyző, Michelisz Norbert a második helyről indulhatott, és annak köszönhette sikerét, hogy a rajt-cél győzelmet arató csapattársa, a spanyol Mikel Azcona a verseny közben öt másodperces időbüntetést kapott.

Michelisz Norbert nagyon fontos sikert aratott
Michelisz Norbert nagyon fontos sikert aratott
Fotó: Paddocker / Michelisz Norbert/Facebook

Michelisz Norbert sikere

A Hyundai magyar pilótája így - noha másodikként ért be - 

összesítésben 2.4 ezredmásodperccel megelőzte riválisát és a dobogó legfelső fokára állhatott. 

Összetettben továbbra is az ötödik.

Futamot nyerni mindig szuper érzés. De őszintén szólva ma Mikel volt a leggyorsabb, és ha nincs a büntetése, megérdemelte volna a győzelmet. A csapat szempontjából a kettős győzelem fantasztikus. Megmutattuk, hogy milyen erős volt ma a Hyundai 

- írta a közösségi oldalán Michelisz. 

Michelisz a vasárnapi, részben fordított rajtrácsos versenynek a tizedik pozícióból vág majd neki Tailem Bendben.

Most, hogy Michelisz Norbi behúzta a 3. világbajnoki címét, bemutatták az utcai Elantra N TCR-t
Michelisz Norbert megvédte világbajnoki címét a TCR World Tour-sorozatban
Michelisz Norbert nagyon közel került az újabb csodához

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!