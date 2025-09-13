A viadal honlapja szerint a címvédő magyar versenyző, Michelisz Norbert a második helyről indulhatott, és annak köszönhette sikerét, hogy a rajt-cél győzelmet arató csapattársa, a spanyol Mikel Azcona a verseny közben öt másodperces időbüntetést kapott.

Michelisz Norbert nagyon fontos sikert aratott

Fotó: Paddocker / Michelisz Norbert/Facebook

A Hyundai magyar pilótája így - noha másodikként ért be -

összesítésben 2.4 ezredmásodperccel megelőzte riválisát és a dobogó legfelső fokára állhatott.

Összetettben továbbra is az ötödik.

Futamot nyerni mindig szuper érzés. De őszintén szólva ma Mikel volt a leggyorsabb, és ha nincs a büntetése, megérdemelte volna a győzelmet. A csapat szempontjából a kettős győzelem fantasztikus. Megmutattuk, hogy milyen erős volt ma a Hyundai

- írta a közösségi oldalán Michelisz.

Michelisz a vasárnapi, részben fordított rajtrácsos versenynek a tizedik pozícióból vág majd neki Tailem Bendben.