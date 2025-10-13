Jake Allen a negyedik kanyarban bukott, és a horrorbaleset következtében és a motorja fékezhetetlenül repült a korláton túlra, közvetlenül a lelátón ülő drukkerek közé.

Jake Allen ezúttal a horrorbalesettel került a címlapokra

Horrorbaleset a motorversenyen

A helyszíni beszámolók szerint

három szurkolót talált el, akik azonnali orvosi ellátásra szorultak, de szerencsére saját lábukon tudtak elsétálni a mentőautóig. A biztonsági korlát a becsapódáskor teljesen tönkrement, így a versenyt azonnal félbeszakították.

REDCAR’S BSN Series semi-final clash against Glasgow was abandoned on Sunday night. https://t.co/27EdRc2gyQ https://t.co/27EdRc2gyQ — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) October 12, 2025

A Glasgow csapatmenedzsere, Cami Brown nyilatkozatában kiemelte, hogy jelenleg minden gondolatuk az érintett nézők felé fordul:

Ez borzalmas pillanat volt, és csak remélni tudjuk, hogy mindenki rendben lesz. A végeredmény most másodlagos.

Nem ez volt az egyetlen szörnyű pillanat a versenyen, Freddy Hodder a 2. futamban szenvedett lábtörést egy bukás során.

Jake Allen neve korábban is bekerült már a hírekbe: augusztusban látványos verekedésbe keveredett a korábbi brit bajnok Charles Wright-tal. Akkor Wright a 6. futam után ütközött bele Allenbe, majd az ausztrál versenyző felpattant, és szóváltás után ököllel támadt ellenfelére. A dulakodás végül a pályán folytatódott, ahol több hivatalos személynek kellett szétválasztania a feleket.

Íme, a korábbi incidens: