Jake Allen a negyedik kanyarban bukott, és a horrorbaleset következtében és a motorja fékezhetetlenül repült a korláton túlra, közvetlenül a lelátón ülő drukkerek közé.
Horrorbaleset a motorversenyen
A helyszíni beszámolók szerint
három szurkolót talált el, akik azonnali orvosi ellátásra szorultak, de szerencsére saját lábukon tudtak elsétálni a mentőautóig. A biztonsági korlát a becsapódáskor teljesen tönkrement, így a versenyt azonnal félbeszakították.
A Glasgow csapatmenedzsere, Cami Brown nyilatkozatában kiemelte, hogy jelenleg minden gondolatuk az érintett nézők felé fordul:
Ez borzalmas pillanat volt, és csak remélni tudjuk, hogy mindenki rendben lesz. A végeredmény most másodlagos.
Nem ez volt az egyetlen szörnyű pillanat a versenyen, Freddy Hodder a 2. futamban szenvedett lábtörést egy bukás során.
Jake Allen neve korábban is bekerült már a hírekbe: augusztusban látványos verekedésbe keveredett a korábbi brit bajnok Charles Wright-tal. Akkor Wright a 6. futam után ütközött bele Allenbe, majd az ausztrál versenyző felpattant, és szóváltás után ököllel támadt ellenfelére. A dulakodás végül a pályán folytatódott, ahol több hivatalos személynek kellett szétválasztania a feleket.
Íme, a korábbi incidens: