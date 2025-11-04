A 24 éves versenyző a kaliforniai Industryben rendezett World Invitational versenyen szenvedett horrorbalesetet, amikor gyakorlás közben eltört sípcsontja és szárkapocscsontja is a lábában.

Horrorbalesetet szenvedett Tom Brennan

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Van visszatérés Tom Brennan horrorbaleset után?

Brennan az első interjújában így mesélt a történtekről:

Egy kanyarba érkezve elvesztettem a tapadást a hátsó keréknél, és egy furcsa hibát követtem el. Kibillentem az egyensúlyomból, a lábam pedig alám csuklott. Hallottam, ahogy eltörik. Húsz percig feküdtem a pályán, mielőtt a mentősök odaértek – szörnyű fájdalmaim voltak.

A lábtörés egyáltalán nem ismeretlen számára. Mint elmondta, korábban mindkét lába megsérült már:

„Tízévesen a jobb sípcsontomat és szárkapocscsontomat törtem el egy füves pályán, majd 2019-ben Eastbourne-ben történt egy újabb balesetem, amikor ugyanazokat a csontokat sértettem meg újra a jobb lábamban.”

A salakmotoros jelenleg még az Egyesült Államokban tartózkodik, mivel az orvosok nem engedélyezik számára a repülést a tormbózis veszélye miatt. Ennek ellenére már most a visszatérésre koncentrál, és célja, hogy a 2026-os szezonra teljesen felépüljön.

„Együtt dolgozom a brit válogatott gyógytornászával, Chris Neville-lel. Már van egy pontos felépülési tervem – mit kell csinálnom, mit kell ennem, hogyan kell erősödnöm. Úgy gondolom, f

ebruár elejére már motorra ülhetek, és lesz egy hónapom, hogy újra formába jöjjek. A lábamban marad a rögzítő rúd és a csavarok, de ezzel is tudok versenyezni – a jobb lábamban amúgy is benne vannak a 2019-es műtét óta.

Brennan eltökélten készül visszatérni, és nem hajlandó félni az újabb balesete után sem: „Semmi sem fog változni a 2026-os terveimben. Egyszerűen ott folytatom, ahol abbahagytam.”

Brennantól tehát nem állnak messze az esések: