A címvédő magyar versenyző, Michelisz Norbert a francia Aurélien Comte és a svéd Thed Björk mögött ért a célba.

Michelisz Norbert dobogóra állt Kínában

Fotó: Michelisz Norbert

Michelisz Norbert a dobogón

Újra a dobogón, harmadik lettem Kínában az első futamon! A csapat elképesztő munkát végzett éjszakába nyúlóan, nagyot léptünk előre, ennek a gyümölcse a siker. Nagyon hálás vagyok nekik!

- írja a közösségi oldalán Michelisz Norbert.

A Hyundai pilótája összetettben továbbra is az ötödik 256 ponttal, az élen a francia Yann Ehrlacher áll 394-gyel.

Folytatás vasárnap, magyar idő szerint 5 és 9.40 órakor a második és harmadik versennyel.