Újabb fantasztikus eredmény. Michelisz Norbert harmadik lett a szombati első futamon a túraautós TCR World Tour sorozat kínai állomásán, Csucsouban.
A címvédő magyar versenyző, Michelisz Norbert a francia Aurélien Comte és a svéd Thed Björk mögött ért a célba.
Michelisz Norbert a dobogón
Újra a dobogón, harmadik lettem Kínában az első futamon! A csapat elképesztő munkát végzett éjszakába nyúlóan, nagyot léptünk előre, ennek a gyümölcse a siker. Nagyon hálás vagyok nekik!
- írja a közösségi oldalán Michelisz Norbert.
A Hyundai pilótája összetettben továbbra is az ötödik 256 ponttal, az élen a francia Yann Ehrlacher áll 394-gyel.
Folytatás vasárnap, magyar idő szerint 5 és 9.40 órakor a második és harmadik versennyel.
