A 33 éves klasszis, Eli Tomac megszerezte pályafutása nyolcadik Daytona Supercross-győzelmét, amivel minden idők legeredményesebb versenyzőjévé vált a legendás floridai helyszínen.

A saját fogát verte ki a trófeával Eli Tomac

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Az AMA Supercross trófeájának átvétele azonban váratlan fordulatot hozott:

Tomac véletlenül túl erősen rántotta meg a serleget, amely eltört, és egy darabja nagy erővel az arcába csapódott.

Az ütközés következtében az ezüstserleg szájon találta a versenyzőt, aki letört az egyik első fogából. A megdöbbentő jelenetet többen is rögzítették, a felvételeken jól látszik, ahogy a trófea darabja a szájának csapódik. Tomac azonnal levonult a színpadról, hogy ellássák, ám nem sokkal később már mosolyogva tért vissza.

Egy interjújában humorral kezelte a történteket, és viccesen úgy fogalmazott, most már teljesen „fogatlan”. A szurkolók is inkább nevetéssel reagáltak a kínos incidensre. Egyikük azt írta: „Nevet és mosolyog rajta! Eli igazi klasszis.” Egy másik hozzászóló pedig így élcelődött:

Mi volt ez az olcsó trófea?! Még így is imádnivaló a győzelem után!”

Tomac a Red Bull KTM Factory Racing versenyzőjeként aratta újabb sikerét a legendás Daytona International Speedway pályán. A győzelemmel nemcsak saját rekordját javította tovább, hanem a speedway 67 éves történetének legeredményesebb versenyzőjévé is vált.