Itt a nagy bejelentés. Michelisz Norbert az idén is a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyez a TCR World Tour túraautós sorozatban.

A 41 éves pilóta, Michelisz Norbert kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy marad eddigi csapatánál.

TCR World Tour: Michelisz Norbert marad a Hyundainál
TCR World Tour: Michelisz Norbert marad a Hyundainál 
Fotó: Vincent Thuillier / Michelisz Norbert/Facebook

Hogy döntött Michelisz Norbert?

„Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és 

komoly előrelépést tettünk teljesítményben. Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam"

 - közölte Michelisz.

„Nagy öröm nekem, hogy továbbra is a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is a spanyol Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok,

 szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket."

A magyar versenyző 2019-ben megnyerte a túraautó-világkupát, 2023-ban és a 2024-ben pedig a TCR World Touron diadalmaskodott, tavaly a nyolcadik helyen zárt - írja az MTI, 

A TCR World Tour nyolc állomásból és húsz futamból álló idénye május 8-án kezdődik Misanóban.

