Hatalmasat bukott a Balatonnál, a mentő vitte el a sztárversenyzőt, Miguel Oliveirát.

A tízkörösre tervezett versenyt rögtön az elsőben

piros zászlóval félbe kellett szakítani azután, hogy a 6-os kanyarban Andrea Locatellit hátulról meglökték, ő pedig kisodorta Miguel Oliveira alól a motort.

A szombati első futamon harmadik portugál sűrű mezőnyben esett le a versenygépről, amely aztán rá is esett. Az orvosi stáb azonnal a segítségére érkezett, s végül mentővel vitték el, az első hírek szerint Oliveira állapota stabil, eszméleténél van, agyrázkódást és vállsérülést szenvedett.

Az újraindítást követően Bulega azonnal ellépett riválisaitól, s végül ezúttal is csak csapattársával, az összetettben második Iker Lecuonával csatázott, majd magabiztosan diadalmaskodott

- írja az MTI.

A 26 éves olasz sorozatban 15. futamán győzött az elitkategóriában, tovább javítva ezzel rekordját, amelyet a szombati sikerével állított fel.

Bulegának ez volt az egymást követő 24. dobogós helyezése, a folytatásban pedig beállíthatja a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards rekordját.

Eredmények:

SBK superpole-futam (8 kör, 32,600 km)

1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 13:10.468 perc

2. Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 0.894 másodperc hátrány

3. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 5.103 mp h.