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A nyári hőségben egy napon parkoló autó utastere rövid idő alatt rendkívül felmelegedhet. Az autóhűtés ilyenkor nemcsak a komfortérzet miatt fontos, hanem a biztonságos vezetést is segítheti. Szakértők szerint néhány egyszerű lépéssel jelentősen csökkenthető a jármű belső hőmérséklete.

A forró nyári napokon az autóhűtés sok sofőr számára jelenthet kihívást. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű módszerrel gyorsabban és hatékonyabban lehűthető az utastér, még akkor is, ha a jármű egész nap a melegben állt.

A szakértők szerint az autóhűtés első lépése a forró levegő eltávolítása az utastérből.
A szakértők szerint az autóhűtés első lépése a forró levegő eltávolítása az utastérből
Fotó: Unsplash

A tanácsok szerint első lépésként érdemes eltávolítani a felgyülemlett forró levegőt az autóból. Ennek érdekében az egyik oldalon le kell húzni az ablakokat, majd az ellenkező oldalon lévő ajtót többször ki-be mozgatni. A légmozgás segíthet gyorsabban kiszorítani a felforrósodott levegőt az utastérből. Ezt követően ajánlott beindítani a motort és bekapcsolni a légkondicionálót a legalacsonyabb hőmérsékletre – írja a Mirror.

Hogyan használható hatékonyabban a klíma?

A szakértők szerint a klímaberendezést kezdetben külső levegő beszívására érdemes állítani. Miután az utastér hőmérséklete csökkenni kezd, az ablakokat be lehet zárni, majd átváltani a belső levegő keringetésére. Ez a megoldás segíthet abban, hogy a lehűtött levegő az autóban maradjon, miközben a rendszer hatékonyabban működik.

Mit tehetünk a túlmelegedés megelőzéséért?

A szakértők szerint a következő lépések is segíthetnek:

  • lehetőség szerint árnyékos helyen parkoljunk;
  • a szélvédőt ne érje közvetlen napsütés a legforróbb órákban;
  • használjunk fényvisszaverő szélvédőtakarót;
  • hosszabb parkolás esetén résnyire hagyott ablakokkal javítható a szellőzés, ha a körülmények ezt biztonságosan lehetővé teszik.

A nyári hőhullámok idején ezek az egyszerű praktikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az autó utastere gyorsabban elviselhető hőmérsékletűvé váljon.

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