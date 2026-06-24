A forró nyári napokon az autóhűtés sok sofőr számára jelenthet kihívást. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű módszerrel gyorsabban és hatékonyabban lehűthető az utastér, még akkor is, ha a jármű egész nap a melegben állt.

A szakértők szerint az autóhűtés első lépése a forró levegő eltávolítása az utastérből

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A tanácsok szerint első lépésként érdemes eltávolítani a felgyülemlett forró levegőt az autóból. Ennek érdekében az egyik oldalon le kell húzni az ablakokat, majd az ellenkező oldalon lévő ajtót többször ki-be mozgatni. A légmozgás segíthet gyorsabban kiszorítani a felforrósodott levegőt az utastérből. Ezt követően ajánlott beindítani a motort és bekapcsolni a légkondicionálót a legalacsonyabb hőmérsékletre – írja a Mirror.

Hogyan használható hatékonyabban a klíma?

A szakértők szerint a klímaberendezést kezdetben külső levegő beszívására érdemes állítani. Miután az utastér hőmérséklete csökkenni kezd, az ablakokat be lehet zárni, majd átváltani a belső levegő keringetésére. Ez a megoldás segíthet abban, hogy a lehűtött levegő az autóban maradjon, miközben a rendszer hatékonyabban működik.

Mit tehetünk a túlmelegedés megelőzéséért?

A szakértők szerint a következő lépések is segíthetnek:

lehetőség szerint árnyékos helyen parkoljunk;

a szélvédőt ne érje közvetlen napsütés a legforróbb órákban;

használjunk fényvisszaverő szélvédőtakarót;

hosszabb parkolás esetén résnyire hagyott ablakokkal javítható a szellőzés, ha a körülmények ezt biztonságosan lehetővé teszik.

A nyári hőhullámok idején ezek az egyszerű praktikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az autó utastere gyorsabban elviselhető hőmérsékletűvé váljon.