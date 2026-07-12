Ha a motor hőmérséklete veszélyesen megemelkedik, egy kevésbé ismert módszer átmenetileg csökkentheti a terhelést. A szakemberek szerint ilyenkor az utastéri fűtés bekapcsolása segíthet elvezetni a motorból a hő egy részét, így néhány értékes percet nyerhet a vezető. Ez a megoldás főként akkor lehet hasznos, ha az autó forgalmi dugóban halad, vagy nincs lehetőség azonnal biztonságos helyen megállni. Ugyanakkor csak átmeneti segítséget jelent, a túlmelegedés okát nem szünteti meg tájékoztat a BEOL.

Ha az autó vízhőfoka a piros tartomány felé emelkedik, érdemes mielőbb biztonságos helyen megállni

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Mi okozhatja az autó túlmelegedését?

A szakemberek szerint a rendszeresen jelentkező túlmelegedés műszaki hibára utalhat. A háttérben állhat például a hűtőrendszer valamelyik alkatrészének meghibásodása vagy a hűtőfolyadék problémája.

Ha a vízhőfok ismételten a kritikus tartomány közelébe emelkedik, érdemes mielőbb átvizsgáltatni a járművet, mert a tartós túlmelegedés komoly motorkárokat is okozhat.

Mit tegyünk, ha emelkedik a vízhőfok?

Ha a műszerfalon a hőmérséklet a piros tartomány felé közelít:

kapcsoljuk be maximumra a fűtést és a ventilátort;

amint lehet, biztonságos helyen álljunk meg;

ne nyissuk ki a forró hűtőrendszert;

ismétlődő probléma esetén vigyük szervizbe az autót.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fűtés használata csak vészhelyzeti megoldás. Egy megfelelő műszaki állapotú autó normál körülmények között a nyári hőségben sem melegedhet túl.