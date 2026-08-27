Az iCAUR V27 a klasszikus terepjárók karakteréből merít ihletet, miközben a REEV (Range Extended Electric Vehicle) technológiát modern elektromos hajtással és a mindennapi közlekedéshez, valamint a burkolatlan utakhoz tervezett technológiákkal ötvözi.

A V27 a márka „Classic Never Fades” filozófiáját követi, amely az időtálló formavilágot modern technológiákkal kapcsolja össze. Az eredmény egy olyan SUV, amely a klasszikus off-road modellek karakterét modern technológiákkal ötvözi.

Forrás:https://www.facebook.com/icaurhungary

Elektromos hajtás megnövelt hatótávolsággal

Az iCAUR V27 a REEV (Range Extended Electric Vehicle) technológiát alkalmazza, amely az elektromos járművek vezetési élményét nagyobb rugalmassággal ötvözi a hosszabb utazások során.

A 105 kW teljesítményű belső égésű motor kizárólag elektromos energia előállítására szolgáló generátorként működik, és nem hajtja közvetlenül a kerekeket. A jármű mozgatásáról egy összesen 335 kW teljesítményű, összkerékhajtású elektromos rendszer gondoskodik, amelynek maximális forgatónyomatéka 505 Nm.

A vezető így az elektromos hajtás jellemző előnyeit – a csendes működést, az azonnali reakciót és a fokozatmentes vezetési élményt – élvezheti anélkül, hogy hosszabb utak során kizárólag a nyilvános töltőinfrastruktúrára kellene hagyatkoznia.

Forrás:https://www.facebook.com/icaurhungary

A 34,31 kWh kapacitású akkumulátor támogatja a CCS2 csatlakozón keresztüli gyorstöltést. Gyorstöltés használatával az akkumulátor töltöttsége körülbelül 30 perc alatt növelhető 20-ról 80 százalékra.

Városra és kalandokra egyaránt készen áll

Az összkerékhajtású elektromos rendszer 335 kW teljesítményt és 505 Nm maximális forgatónyomatékot kínál. Az elektromotor azonnali reakciójának köszönhetően az iCAUR V27 0-ról 100 km/h-ra hat másodperc alatt gyorsul, miközben a teljesítmény széles körű vezetési helyzetekben is egyenletesen áll rendelkezésre.

A modell a városi közlekedésben éppúgy magabiztosan mozog, mint hegyi utakon vagy burkolatlan terepen. A robusztus felépítés, az összkerékhajtás és az elektromos hajtás karaktere olyan kombinációt alkot, amely a mindennapi közlekedéstől a hétvégi kalandokig számos helyzetben megállja a helyét.

Tank Turn: amikor a helyszűke előnnyé válik

Az iCAUR V27 képességeit a Tank Turn funkció is tovább bővíti, amely jelentősen megkönnyíti a manőverezést szűk helyeken.