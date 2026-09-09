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Két rendkívül veszélyes előzést rögzítettek fedélzeti kamerák magyarországi utakon. Az egyik felvételen egy BMW nagy sebességgel hajtott át a szembejövő oldalra Juta és Kaposvár között. A másik felvételen egy beláthatatlan kanyarban végrehajtott előzés miatt alakult ki kritikus helyzet.

Az első felvétel szeptember 2-án készült, amikor a kamerás autó vezetője Juta felől Kaposvár irányába haladt. A videón egy BMW nagy sebességgel, a szembejövő forgalmi sávban előz meg egy fehér autót. A sofőr ezt követően rövid időre visszatér a saját oldalára, majd ismét kihajt a szembesávba.

BMW, előzés, szembesáv, fedélzeti kamera, Kaposvár, Juta, Bana, Nagyszentjános, kombájn, kamion A BMW-s kis híján frontálisan ütközött Forrás: Videa
A BMW-s kis híján frontálisan ütközött
Forrás: Videa

Ekkor már közvetlenül a kamerás autóval szemben halad, és kis híján frontálisan összeütköznek. A BMW vezetője végül a kamerás jármű jobb oldalán halad el, miközben a szembejövő oldal belső sávjából annak külső sávjába hajt át.

A sofőr ezután sem tudott azonnal visszatérni a saját oldalára, mivel a kamerás jármű mögött további autók érkeztek. A történtek folytatását a fedélzeti kamera hátrafelé néző felvétele rögzítette.

Beláthatatlan kanyarban kezdett előzésbe egy másik autós

A második eset Bana és Nagyszentjános között, az M1-es autópálya felhajtója előtt mintegy 2-3 kilométerrel történt.

A felvételen egy személyautó egy kombájn előzésébe kezd egy beláthatatlan kanyarban. A manőver közben azonban szemből egy kamion érkezett.

A személyautó vezetője végül lehajtott az útról, hogy elkerülje az ütközést. A felvételek alapján egyik esetben sem történt baleset.

 

 

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