Az első felvétel szeptember 2-án készült, amikor a kamerás autó vezetője Juta felől Kaposvár irányába haladt. A videón egy BMW nagy sebességgel, a szembejövő forgalmi sávban előz meg egy fehér autót. A sofőr ezt követően rövid időre visszatér a saját oldalára, majd ismét kihajt a szembesávba.

A BMW-s kis híján frontálisan ütközött

Forrás: Videa

Ekkor már közvetlenül a kamerás autóval szemben halad, és kis híján frontálisan összeütköznek. A BMW vezetője végül a kamerás jármű jobb oldalán halad el, miközben a szembejövő oldal belső sávjából annak külső sávjába hajt át.

A sofőr ezután sem tudott azonnal visszatérni a saját oldalára, mivel a kamerás jármű mögött további autók érkeztek. A történtek folytatását a fedélzeti kamera hátrafelé néző felvétele rögzítette.

Beláthatatlan kanyarban kezdett előzésbe egy másik autós

A második eset Bana és Nagyszentjános között, az M1-es autópálya felhajtója előtt mintegy 2-3 kilométerrel történt.

A felvételen egy személyautó egy kombájn előzésébe kezd egy beláthatatlan kanyarban. A manőver közben azonban szemből egy kamion érkezett.

A személyautó vezetője végül lehajtott az útról, hogy elkerülje az ütközést. A felvételek alapján egyik esetben sem történt baleset.