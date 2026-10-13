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Veszélyes közlekedési helyzetet rögzítettek Dunaharasztin, ahol egy szürke Toyota világítás nélkül, a forgalommal szemben haladt. A járművet vezető idős sofőr miatt több autósnak is ki kellett térnie, végül két fiatal avatkozott közbe.

Világítás nélkül, a forgalommal szemben közlekedett egy idős sofőr Dunaharasztin. A szürke Toyota több szembejövő autóst is veszélyes helyzetbe hozott, a járművet ugyanis ki kellett kerülniük. Az esetről az Autópályán Láttam YouTube-csatornán tettek közzé videót.

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Az idős sofőr által vezetett Toyotát több szembejövő autósnak is ki kellett kerülnie
Fotó: Youtube/@autopalyanlattam

A felvételhez mellékelt beszámoló szerint végül két fiatal lépett közbe, akik értesítették a rendőrséget, majd megállították az autót vezető idős nőt.

A beszámoló alapján a nő nem értette, miért kifogásolták a fiatalok a közlekedését.

Baleset nélkül ért véget a veszélyes közlekedési helyzet

A történtek során szerencsére nem történt baleset, annak ellenére, hogy a világítás nélkül, szabálytalan irányban haladó járművet több autósnak is ki kellett kerülnie.

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