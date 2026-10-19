Hajszálon múlt egy súlyosabb közlekedési baleset múlt csütörtökön az M4-es autóút Cegléd és Abony közötti szakaszán. Az MKIF Zrt. hétfőn közzétett felvételén az látható, hogy egy személyautó nagy sebességgel közelítette meg az előtte haladó járművet, majd a sofőr hirtelen kormánymozdulattal próbálta elkerülni az ütközést.

Az M4-es autóút Cegléd és Abony közötti szakaszán történt balesetet forgalomfigyelő kamera rögzítette

Fotó: Facebook / MKIF Zrt. - Az ország útja

A manőver következtében az autó a belső szalagkorlátnak csapódott, majd megpördülve a leállósávba sodródott, ahol végül megállt. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és csak egyetlen jármű tört össze.

Az MKIF Zrt. Facebook-oldalán megköszönte egy fehér furgon vezetőjének, hogy megállt segítséget nyújtani.

Az M4-es autóúton történt baleset után fontos figyelmeztetést adott ki az MKIF Zrt.

Az útkezelő a felvétel közzétételekor hangsúlyozta, hogy a közlekedési balesetek helyszínén a segítségnyújtás kötelező. A segítségnyújtás elmulasztása a Büntető Törvénykönyv 166. paragrafusa alapján bűncselekménynek minősülhet.

Az MKIF Zrt. a figyelmetlen vezetés veszélyeire is felhívta a figyelmet. A társaság által ismertetett adatok szerint a figyelmetlenség közvetlen vagy közvetett szerepet játszhat a személyi sérüléses közlekedési balesetek jelentős részében.