Hajszálon múlt egy súlyosabb közlekedési baleset múlt csütörtökön az M4-es autóút Cegléd és Abony közötti szakaszán. Az MKIF Zrt. hétfőn közzétett felvételén az látható, hogy egy személyautó nagy sebességgel közelítette meg az előtte haladó járművet, majd a sofőr hirtelen kormánymozdulattal próbálta elkerülni az ütközést.
A manőver következtében az autó a belső szalagkorlátnak csapódott, majd megpördülve a leállósávba sodródott, ahol végül megállt. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és csak egyetlen jármű tört össze.
Az MKIF Zrt. Facebook-oldalán megköszönte egy fehér furgon vezetőjének, hogy megállt segítséget nyújtani.
Az M4-es autóúton történt baleset után fontos figyelmeztetést adott ki az MKIF Zrt.
Az útkezelő a felvétel közzétételekor hangsúlyozta, hogy a közlekedési balesetek helyszínén a segítségnyújtás kötelező. A segítségnyújtás elmulasztása a Büntető Törvénykönyv 166. paragrafusa alapján bűncselekménynek minősülhet.
Az MKIF Zrt. a figyelmetlen vezetés veszélyeire is felhívta a figyelmet. A társaság által ismertetett adatok szerint a figyelmetlenség közvetlen vagy közvetett szerepet játszhat a személyi sérüléses közlekedési balesetek jelentős részében.
Kiemelték, hogy vezetés közben már egy rövid üzenet elolvasása is súlyos következményekkel járhat. Arra figyelmeztettek, hogy a járművezetők ne használják telefonjukat vezetés közben, sürgős hívás esetén pedig biztonságos helyen álljanak meg.
A társaság azt javasolja, hogy aki balesetet észlel, biztonságos helyen álljon meg, vegyen fel láthatósági mellényt, és szükség esetén hívja a 112-es segélyhívót. A bejelentéskor fontos megadni a pontos helyszínt, a haladási irányt, valamint a sérültekre és a járművekre vonatkozó információkat.