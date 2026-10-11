Az első saját motorra hosszú idő után is könnyű visszaemlékezni. A tank formájára, a kormány fogására, a hangjára és arra a pillanatra, amikor végre el lehetett indulni vele. A régi motorok látványa ma is felidézheti ezt az érzést. Egy ismerős út is más élmény lett a nyeregben: a következő falu, a közeli tó vagy egy távolabbi kirándulóhely egyszerre elérhető közelségbe került.

Pannónia és Danuvia: régi motorok, felejthetetlen emlékek: Pannónia 250 TLF, 1959

Fotó: Fortepan / Fortepan

Pannónia és Danuvia: régi motorok, felejthetetlen emlékek – galéria

A Pannónia és a Danuvia sokféle szerepet kapott a hétköznapokban. Lehetett munkába járó jármű, féltett családi darab vagy a hétvégi kirándulások társa. A hátsó ülésen utazva pedig egészen másképp maradhatott meg ugyanaz az út: kapaszkodással, közös megállókkal, az időjárásnak kiszolgáltatva.

A motorozás az indulás előtt is adott elfoglaltságot. Ellenőrzés, tisztogatás, kisebb javítások és jó tanácsok körül alakultak ki beszélgetések az udvaron vagy a garázsban. Aki sokat foglalkozott a gépével, idővel a megszokott hangoktól eltérő neszekre is felfigyelt. Egy sikeres szerelés után külön öröm lehetett az első próbakör.

A régi motoros történetekben a megérkezés mellett mindig helye van az odavezető útnak is. Egy elázott kabátnak, egy tankolásnak, egy váratlan megállónak vagy a barátnak, aki segített, amikor a motor nem akart indulni.

Ezek az emlékek teszik személyessé a régi fényképeket. Aki maga is motorozott, talán a saját gépét keresi rajtuk; másnak az édesapja vagy a nagyapja motorja jut eszébe. Neked melyik volt az első?