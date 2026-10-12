A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz, tematikus és szóló standokon elhelyezve: KGST korszak autói és motorjai, Nyugat-Európai autók és motorbiciklik, USA, olasz és angol sportautók, luxusautók … újdonság a hotrod kategória.
Az Oldtimer Show-ra jellemző legfőbb látványosság a világháború előtti járművek, most is nagy számban lesznek kiállítva. A kiállítás korelnöke egy 130 éves automobil lesz, amit ráadásul naponta többször be is fogunk indítani. Magyarországon ismerelten oldtimer autók és motorok érkeznek Budapestre külföldről! A kiállítás sztárja a Bugatti Atlantic sportautó, melynek karosszériája teljesen szegecseléssel készült, akár a repülőgépek. Ugyancsak külföldről érkezik a másik méregdrága klasszikus sportautó: Ferrari 250GT.
Az Oldtimer Show jellegzetessége a bemutatott járműpaletta sokszínűsége. Lesznek kiállítva különleges járművek is: törpe autók, traktorok, fahajók, teherautók, buszok, stb… Minden jármű elé részletes műszaki adatlapot helyezük ki, sztorikkal fűszerezve.
Újdonságok! Magyarországon először korabeli ÁFOR benzinkút dioráma lesz felépítve a mozdonycsarnok előtt. A régi benzinkutat korabeli ruhába öltözött benzinkutasok fogják bemutatni. Ugyanitt lesz a másik újdonság: csillagmotor indítás. Naponta kétszer fogjuk beindítani a 30.000 köbcentis óriásmotort. Ismét lesz fahajó kiállítás, köztük sebesség világrekorder katamaránnal. Rendkívül értékes, lakkozott fa ékszerdobozok!
A Közlekedési Múzeum is készül a rendezvényre egy komoly bemutató standdal.
Itt lesz az Oldtimer Show-n Harry Potter Ford Anglia repülő autója is!
Újdonság lesz még a zsámbéki rakétabázis „Retro Tárgyak a Szocializmusból” című kiállítása. Vasútikocsi színpadon a hazai oldtimerezés különleges szereplői mutatkoznak be, pl. hazánk legfiatalabb autó restaurátora aki még csak 17 éves. Mátra motorbiciklik könyv bemutatója, a Retro Mobil magazin vendégei és más prominens személyek lesznek láthatók a színpadon.
A nosztalgia érzést erősíti majd a 115 éves mozdonycsarnok látványa és az olajszagú padlózata. Sétálgatás közben régi korok zenéje adja majd a hangulatot. A fakerekű autók mellett korabeli ruhákba öltözött hölgyeket lehet fotózni.
A kiállított járművek oldtimer jármű szépségversenyen vesznek részt. A különböző korok és járműfajták szerinti kategóriákban összesen 28db díjat ítél majd oda a nemzetközi zsűri. A díjátadó szombaton 14:00 órakor kezdődik a Vasútikocsi színpadon.
A külső területen a nagyobb veterán járműveket helyezzük el: amerikai nagyvasak, veterán teherautók és autóbuszok. A park szabadtéri területén sok kiegészítő program és kiállítás lesz látható: „Tuningautó kiállítás” a főbejárat közelében, ahol retro tuningautókat is kiállítunk. A mozdonycsarnokkal szemben lesz az „OT Kiállítás” és a „Kalandjárók Kiállítás”. Mellette egy exclusiv „Sportautó Kiállítás” lesz a facsemetésben.
A katonatáborok a peronok melletti körparkban lesznek felállítva. Itt veterán katonai ruhákba öltözött hagyományörző alakulatokkal találkozhatnak a látogatók. Veterán katonai felszerelés és fegyver kiállítás is lesz ezen a részen.
A főbejárati sorompó utáni utcában kézműves és háztáji vásár lesz. Itt a termelőktől közvetlenül vásárolhatnak a látogatóink. A játszótéren az új mászókák mellett lesz egy ingyenesen használható ugrálóvár és csúszda a gyerekeknek.
Az Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállítás és kiegészítő programjai mellett Európa legnagyobb vasúti múzeuma is megtekinthető. Ezen a hétvégén életre kelnek a Vasúttörténeti Park interaktív programjai: mozdonyforgató, lóvasút, hajtányok, sínautó, kerti vasút. A híres Nohab piros dízel motorvonat szállítja majd az utasokat és belülről is meg lehet nézni. Európa legnagyobb gőzmozdony és vasútikocsi kiállítása lesz megtekinthető a két mozdonyforgató körül. Ki lesz állítva a legendás Aranyvonat, amelyben Szent István koronáját hordozták. Látható lesz Horthy kormányzó kocsija a Hargita és a legendás „Ezüst Nyíl” Kádár János vonata. A holokauszt emlékkocsi tárlatvezetéssel együtt nézhető meg. A modellházban terepasztal és vasútmodell kiállítás várja az érdeklődőket.
A díszkút környékén piknik parkot alakítunk ki. Itt lesz egy házias sütöde, melyben mérsékelt árakon lehet nagy adag és ízletes frissensülteket kapni. Más fesztiválokon megszokott, hogy nem lehet behozni semmilyen ételt és italt. Mi ezzel a szokással szakítottunk a családos vendégeink kedvéért. Rendezvényeinkre az uzsonnát (szendvics és kis palack tea) be lehet hozni. Az Oldtimer Show családbarát rendezvény!
Rengeteg ajándékkal várunk! A jegypénztárainknál ajándék rendezvény-matricát kapnak a jegyvásárlók. A gyerekeket BMW-s Imi bácsi várja az ajándék plüssfiguráival a körparkban! Minden gyerek látogatónknak plüssfigurát adunk ajándékba. A felnőttek autós és hajós magazinokat vihetnek haza ingyen.
2026-ban már a XXII. alkalommal lesz megrendezve az Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállításunknak. Ez alkalomból a belépőjegy vásárlóink között 15db AGIP-os ajándékcsomag mellett 40 éves oldtimer (OT rendszámos) Mercedest is kisorsolunk. Ez lesz az eddigi legértékesebb nyereményautónk! W124-es Mercedesünk 90%-ban eredeti festésű, arab exportos, teljes extrás felszereltségű kivitel. Az autó rendkívül jó állapotban van! A belsejében még új autó illat érezhető.
Minden 2026-os Oldtimer Show-ra vásárolt belépőjegy napi jegy, ami egyben nyereményszelvény is! A játékon való részvétel önkéntes és díjmentes. Mindkét napon érkező látogatók részt vehetnek a vasárnapi nyereménysorsoláson. Két napon át gyűjtjük a nyereményszelvényeket vasútikocsi színpadon elhelyezett átlátszó urnába: plexi kocka
Az ajándéksorsolás vasárnap 16:00-kor lesz a vasútikocsi színpadon.
Díjmentes lesz a parkolók és a mosdók használata a rendezvény látogatóinak. Parkolóinkat csak az veheti igénybe, aki a rendészek által mutatott helyre parkol. A közlekedést akadályozó autót a tulajdonos költségére elszállíttatjuk.
A helyszínre nem csak autóval lehet érkezni! Buszokat is tudunk parkoltatni, de a buszok érkezését kérjük előre jelezzék e-mailben. A motorkerékpárral és a kerékpárral érkező látogatóink részére a P1 jelű parkolónkban lesz kialakítva külön „motorparkoló” és külön „kerékpártároló”. A helyszínre kerékpárút is vezet. Javasoljuk jöjjenek minél többen kerékpárral! A Magyar Vasúttörténeti Park nevéhez méltóan vasúton is megközelíthető, a MÁV Esztergomi vonalán.
A helyszín megközelíthető különböző tömegközlekedési eszközökkel, melyről itt találhatók a részletes információk: https://www.oldtimershow.hu/megkozelites/
A rendezvény programjai itt találhatók: https://www.oldtimershow.hu/programok/
Jegyek:
Az áremelkedéssel szembe megyünk!
A gyerek és a nyugdíjas jegyek árát 1.000Ft-al csökkentettük. A gyerek korhatárt 14 évről felemeltük 18 évre! 3 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Ezzel a családosoknak szeretnénk kedvezni. A normál felnőtt belépőjegy vásárlók is örülhetnek! Az infláció ellenére marad a 2025-ös jegy ár. Ráadás az ajándékok és a többmilliós értékű veterán Mercedes!
A rendezvény belépőjegyeit nem árusítjuk elővételben. A jegyeket csak a helyszínen lehet megvásárolni, a rendezvény nyitvatartási idejében az alábbi fizetőeszközökkel: készpénz, bankkártya, mindhárom fajta SZÉP kártya.
Jegypénztárainkban külön sorba kell állni a készpénzzel (CASH) és külön sorba a kártyával (CARD) vásárlóknak. A készpénzzel jegyet vásárlóknak kevesebbet kell majd sorban állniuk.
A parkba belépés után ne dobja el a lekezelt jegyét! Ezzel nyerheti meg valamelyik ajándékunkat a 15 közül. Főnyereményünk a 40 éves OT rendszámos Mercedes!
Töltse ki olvasható írással, nyomtatott betűkkel a jegye hátoldalát és azt félbe hajtva dobja be a vasútikocsi színpadon elhelyezett átlátszó urnába. Sok szerencsét! J
Ajándéksorsolás részletes tájékoztató és a szabályzat itt olvasható:
https://www.oldtimershow.hu/fonyeremeny-2026-osz/
Az Oldtimer Show házirendje itt olvasható: https://www.oldtimershow.hu/hazirend/ Rendezvényünk „kiállítás” és „vásár” besorolású, így az esetlegesen érvénybe lépő (legutóbbi) vírusvédelmi szabályok szerint, oltási igazolvány nélkül is látogatható.
A Vasúttörténeti Park éves bérletei az Oldtimer Show-ra nem érvényesek!
Mivel erre a hétvégére a park teljes területe ki van adva az Oldtimer Show-ra, így a Vasúttörténeti Parkba külön jegyet nem lehet vásárolni. Viszont az Oldtimer Show jeggyel a rendezvényen kívül a vasútmúzeum összes látványossága is megtekinthető.
Oldtimer Show Budapest facebook oldalunkon nyereményjátékokon is részt vehetsz, ha megosztod valamelyik posztunkat.
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