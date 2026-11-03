Új sebességszabályt vezethetnek be Olaszországban, amely az autópálya belső sávjában közlekedő járművezetőket érintené. Az olasz kormány törvényjavaslata szerint a jövőben megbírságolhatnák azokat, akik bizonyos autópályák bal szélső sávjában 100 kilométer/óránál lassabban haladnak – számolt be a Brocardi.

Az autópálya belső sávjában közlekedőket érintené az új sebességszabály

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A közúti közlekedési szabályok módosításáról szóló tervezetet október 13-án első körben jóváhagyta az olasz minisztertanács, majd a parlament elé terjesztette. A javaslat november elején még elbírálás alatt áll, így a végleges rendelkezések változhatnak.

Akár 160 eurós bírságot is kaphatnak az autósok

A tervezett szabályozás azokra az autópályákra vonatkozna, amelyeken irányonként legalább három forgalmi sáv található, és megengedett a párhuzamos közlekedés. A 100 kilométer/órás kötelező legkisebb sebességet kizárólag a bal szélső sávban vezetnék be.

A szabály megszegéséért 40 és 160 euró (14 600 és 58 ezer forint) közötti pénzbírságot szabhatnának ki.

Az intézkedés célja a forgalom folyamatosságának javítása és a balesetek kockázatának csökkentése. A túl lassan haladó járművek ugyanis hirtelen fékezésre vagy veszélyes manőverekre kényszeríthetik a többi közlekedőt.

A tervezet ugyanakkor kivételeket is tartalmaz. Sűrű ködben, heves esőzésben, torlódás esetén, illetve útépítés vagy baleset miatt továbbra is megengedett lenne a lassabb haladás. A járművezetőknek minden esetben az út- és látási viszonyokhoz kellene igazítaniuk sebességüket.

Egyelőre a jelenlegi közlekedési szabályok maradnak érvényben

Az új előírás még nem lépett hatályba, ezért az autósokat egyelőre nem lehet kizárólag azért megbírságolni, mert a belső sávban 100 kilométer/óránál lassabban haladnak.

A jelenlegi olasz közlekedési szabályok ugyanakkor már most is tiltják az indokolatlanul lassú haladást, amennyiben az akadályozza a forgalmat vagy veszélyezteti a többi közlekedőt. Az autópályákon továbbra is a jobb szélső szabad sávot kell használni, a bal szélső sáv pedig elsősorban az előzésre szolgál.

A tervezett módosítás csak a parlamenti eljárás lezárását és a jogszabály hatálybalépését követően válhat kötelezővé.