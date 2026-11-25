Kis híján összeütközött egy vonattal egy kamion október 26-án a lengyelországi Poznańban. A tartálykocsi a sorompók lezáródása közben hajtott be a vasúti átjáróba, amelyet a kialakult forgalmi helyzet miatt nem tudott időben elhagyni.

A kamion a sorompók lezáródása közben hajtott be a vasúti átjáróba

Fotó: facebook

Az utolsó pillanatban hagyta el a síneket a kamion

A Baleset-megelőzés Facebook-oldalán közzétett videófelvételen látható, ahogy egy másik járművezető felemeli a sorompót, lehetővé téve, hogy a tartálykocsi elhagyja a vasúti átjárót. A vonat nem sokkal később áthaladt a helyszínen, az ütközést sikerült elkerülni.

Szigorították a vasúti átjárókra vonatkozó szabályokat Lengyelországban

November 21-én hatályba léptek a lengyel közlekedési törvény vasúti átjárókat érintő új rendelkezései. A módosítás célja a különösen veszélyes szabályszegések visszaszorítása és a vasúti közlekedés biztonságának növelése.

A lengyel rendőrség tájékoztatása szerint három hónapra bevonják azoknak a járművezetőknek a jogosítványát, akik

megkerülik a leengedett sorompót vagy félsorompót;

behajtanak az átjáróba, miközben a sorompó leengedése már megkezdődött, vagy a felemelése még nem fejeződött be;

piros vagy villogó piros jelzés ellenére hajtanak a sínekre;

úgy hajtanak be az átjáróba, hogy annak túloldalán nincs elegendő hely a továbbhaladáshoz.

Az utóbbi szabály betartása különösen fontos forgalmi torlódások esetén, amikor a járművezetők a nyitott sorompó ellenére sem tudják biztonságosan elhagyni az átjárót.

A szabályszegőknek a jogosítvány ideiglenes bevonása mellett legalább kétezer zloty pénzbírsággal és 15 büntetőponttal is számolniuk kell. Ismételt szabályszegés esetén a bírság összege négyezer zlotyra emelkedhet.