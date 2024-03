A tavalyi szezonban ez volt az első tragikus baleset, a 2022-es idényben azonban három magyar ember is meghalt raliversenyek közben – igaz, ebből egy olyan volt, amely ütközés következtében történt. Ez egyben időrendben is az első volt 2022 folyamán: az októberi Ózd Rallyn következett be, amikor az utolsó gyorsasági szakaszon egy segítőkész nézőnek a hatalmas balszerencséje miatt kellett meghalnia. Egy ORC kategóriában versenyző kettős kisebb balesetet szenvedett, a mögöttük haladó páros pedig a szabályoknak megfelelően megállt, hogy az autóból kiszállva esetlegesen segítséget nyújtsanak a riválisuknak.

Ám a másodpercekkel később érkező harmadik autó már nem tudott megállni, hátulról nekik ütközött, a tehetetlenül kipördülő autó pedig elütött egy középkorú férfit, aki nézőként az elől ragadt autóban ülő kettősnek próbált segíteni.

A három versenyzőpáros sérülések nélkül megúszta az incidenseket, a néző azonban belehalt a sérüléseibe.