Kempf Zozó az elmúlt években az Exatlon, valamint a Dancing with the Stars szereplőjeként vált celebbé, de már korábban is az egyik legismertebb sportfluenszer volt a kiváló a BMX-es. A 27 éves sportoló most az Origónak mesélt arról, mikor szeretett bele a sportágba, kitért arra is, hogy mennyit kell gyakorolni a legmagasabb szinten és persze az olimpiai esélyekről is szót ejtett.

Hamarosan soha nem látott olimpiai fesztiválnak ad otthont Budapest, a sportolóink hazai környezetben szerezhetik meg párizsi olimpiai kvótát. Az utcai szakágak számára a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, kétfordulós megméretést hirdetett. A második, egyben utolsó állomás Budapest lesz: június 20-23. között a Ludovika Campuson mérik össze tudásukat a BMX freestyle, a breaking, a gördeszka és a sportmászás legjobbjai.

A versenyen - amelyről Fürjes Balázs, a NOB állandó magyar tagja beszélt a Mandinernek - 464 sportoló közt négy magyar versenyzőt láthat a nagyközönség. BMX freestyle-ban Kempf Zoltán (Kempf Zozo) képviseli a magyar színeket, a breaking hazai közösségét Szarvák Csenge (B-Girl Csenge) és Lobontiu Menotti Noris (Noris by Nature) erősíti, sportmászásban pedig Tusnády Nimród Sebestyén mutathatja meg, hol tart a nemzetközi élmezőnyhöz képest.