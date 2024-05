Ismerje meg a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Győr-Moson-Sopron vármegyei jelöltjeit és szavazzon! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Győr-Moson-Sopron vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Kalmár Martin / Győr / Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium Kalmár Martin vagyok, 26 éves, testnevelés - műveltség területes tanító. 2022 óta dolgozom a Győri Kovács Margit iskolában, ahol jómagam is végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Emellett az Üstökös FC Győr U13-as csapatát vezetem labdarúgó edzőként. Jelenleg a 6.a osztály Osztályfőnökeként is tevékenykedem. kisiskola kategória: Szilágyi János / Zsira / Zsirai Általános Iskola Szilágyi János vagyok. Több mint 30 éve testnevelőként dolgozom a Zsirai Általános Iskolában, valamint edzőként a kőszegi síugrók munkáját irányítom. Törekedtem megszerettetni a mozgást, a sportolást tanítványaimmal. Fontosnak tartom azt hogy rendszeresen mozogjanak, ismerjenek meg minél több mozgásformát. Ha valamiben kiemelkednek, akkor azt akár iskolai akár egyesületi keretek között fejlesszék tovább. nagyiskola kategória: Molnár Csaba / Csorna / Soproni SZC Hunyadi János Technikum Molnár Csaba vagyok. 24 éve tanítok középiskolában szülővárosomban, Csornán, biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanárként. Megtisztelő, hogy pár tanítványom "kedvenc tesitanárának" tart. A jelölő diákjaim iránti tiszteletből vállalom a szereplést. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!