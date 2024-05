Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára Csongrád vármegyei (kisiskolák) jelöltjeire! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Csongrád vármegyei kisiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára Csongrád vármegyei jelöltjeire! Fekete István / Hódmezővásárhely / Aranyossy Ágoston Református Óvoda, Iskola és Szakiskola

Kiss Attila / Csongrád / Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium

Mezei László / Makó / Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola

Pólyáné Téli Éva / Szegvár / Szegvári Forray Máté Általános Iskola

Pölös Gábor / Csólyospálos / ÜFCS Csólyospálosi Tagintézménye Szavazok

A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni