Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Bács-Kiskun vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a „K&H Mozdulj! - az év tesitanára” játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Bács-Kiskun vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Bács-Kiskun vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Juhász Anita / Kecskemét / Arany János Ált. Isk.

Gerebenné Bresák Zita / Kecskemét / Ének-zenei általános és gimnáziumi iskola

Hoffman Kocsis Orsolya / Kiskunfélegyháza / Déli Agrárszakképzési Centrum - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Tompai Gábor / Kalocsa / Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola

Páll Tihamér / Kecskemét / Kecskemét Széchenyi István Technikum Szavazok

A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.