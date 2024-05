Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Békés vármegyei kisiskolák jelöltjeire! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a „K&H Mozdulj! Az Év Tesitanára” játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Békés vármegyei kisiskola kategória, voksoljon Ön is!

Indujon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni az Év Kedvenc Tesitanára játék Békés vármegyei kisiskolák jelöltjeire! Hegedűs Ferenc / Békés / Dr Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,Készsédfejlesztő Iskola és Koll.

Kiss Márton / Orosháza / Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény

Sárosi Gergő / Kaszaper / Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szelezsán Gergő Péter / Elek / Eleki Román Általános Iskola

Varga Szabolcs / Orosháza / Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Hegedűs Ferenc / Békés / Dr Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,Készsédfejlesztő Iskola és Kollégium Kiss Márton / Orosháza / Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény Sárosi Gergő / Kaszaper / Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda "Sárosi Gergő testnevelő tanár és kézilabda edző vagyok, jelenleg a kaszaperi Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében tanítok, illetve az Orosházi Kézilabda Club kötelékében edzősködöm. 12 év edzői és 9 év tanári pálya után elmondhatom, hogy a sport, az utánpótlás nevelés és a gyerekek fejlesztése teszi ki a napjaim legnagyobb részét. Legbüszkébb arra vagyok, hogy sok tanítványommal sikerült megkedveltetni a sportolást. Kinek hobbi szinten, kinek a versenysportban. Büszkeséggel tölt el, mikor látom a mai napig sportolni olyan volt diákjaimat, akiket 7-8 éven át tanítottam. Örülök, hogy sikerült valamit átadni abból a szellemiségből amit képviselek." Szelezsán Gergő Péter / Elek / Eleki Román Általános Iskola Varga Szabolcs / Orosháza / Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.