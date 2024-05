Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Fejér vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Fejér vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Fejér vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Baloghné Páli Judit / Székesfehérvár / Kodolányi János Gimnázium

Négele Zalán / Székesfehérvár / Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Négele Anikó / Székesfehérvár / Gorsium Gimnázium Szakgimnázium és Technikum

Rácz Katalin / Székesfehérvár / Székesfehérvári István Király Általános Iskola

Tatár Annamária / Sárbogárd / Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Baloghné Páli Judit / Székesfehérvár / Kodolányi János Gimnázium Négele Zalán / Székesfehérvár / Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Négele Anikó / Székesfehérvár / Gorsium Gimnázium Szakgimnázium és Technikum Rácz Katalin / Székesfehérvár / Székesfehérvári István Király Általános Iskola Fő célom, hogy a gyerekekkel megszerettessem a mozgást, s az egészséges életmód és a hasznos szabadidő eltöltés felé mutassak utat. Szívügyem a sportágak népszerűsítése, tanítványaim, mentoráltjaim sportszerű nevelése, szakszerű fejlesztése, ezért, továbbá a tehetségek kibontakozásához töretlen lelkesedéssel foglalkozásokat, edzéseket, táborokat tartok, nagy létszámban bevont gyermekeknek sportági, s különböző innovációs, mozgásos szabadidős, valamint közösségépítő programokat szervezek. Szakmai életutam meghatározó tanári- edzői eredményei a kézilabda, atlétika, és a petanque sportághoz kötődnek. Személyes példát mutatva magam is aktív sportoló vagyok versenyeredményekkel, helyezésekkel, így tanulóimat könnyen motiválom. Bizalommal fordulnak hozzám a gyerekek, szülők és kollégák is. Rácz Katalin Tatár Annamária / Sárbogárd / Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.