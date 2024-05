Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Győr-Moson-Sopron vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Győr-Moson-Sopron vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Győr-Moson-Sopron vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Finta Zoltán / Sopron / Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Nagyné Valkai Éva / Mosonmagyaróvár / Mosonmagyaróvári Fekete István Ált. Isk.

Petrov Júlia / Győr / GYSZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

Róka Norbert / Fertőd / Sopron SZC Porpáczy Aladár Technikum

Molnár Csaba / Csorna / Soproni SZC Hunyadi János Technikum Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Róka Norbert / Fertőd / Sopron SZC Porpáczy Aladár Technikum Róka Norbert vagyok, a fertődi SSZC Porpàczy Aladár Technikum testnevelő tanára. Fertőszéplakon élünk a családommal, nős vagyok, két fiam van. 27 éve tanítok, szerencsésnek mondhatom magam hiszen a munkám a hobbim! Az évek alatt foglalkoztam óvodásokkal, tanítottam általános és középiskolásokat is. 2016 óta napjainkig, az MDSZ pedagógus továbbképzője vagyok. Az élményközpontú oktatásban hiszek, ehhez pozitív tanulási környezetet alakítok ki az óráimon! A legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a tanítványaim szeressék meg a sportot, érezzenek rá a mozgás örömére! Hiszem, hogy a rendszeres sportolás, hozzájárul a minőségi élethez. Róka Norbert Molnár Csaba / Csorna / Soproni SZC Hunyadi János Technikum A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.